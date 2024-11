Preparant el dia perfecte: DeNuvis Market torna a Lleida amb més expositors i novetats gastronòmiques

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Planificar un casament pot requerir entre sis mesos i un any, segons els experts en el sector. Per ajudar les parelles en aquest procés, arriba DeNuvis Market, que obre les portes aquest cap de setmana al pavelló 3 de la Fira de Lleida. Amb un format de dos dies, la mostra reuneix enguany 40 expositors —deu més que en l'edició anterior— i amplia la seva oferta amb una atractiva secció gastronòmica.

Els assistents podran gaudir d’espais temàtics amb degustacions de productes d’alta qualitat, com focaccia i especialitats italianes a càrrec de Alombra, hamburgueses de Laburguer, vins de Celler i còctels d’autor de Bar Cocktails. A més, s’ha habilitat un petit escenari on actuarà música en directe per oferir als visitants una experiència de “tardeo”, una tendència molt en auge.

El saló també oferirà activitats variades, des de demostracions de maquillatge i pentinats fins a desfilades de moda amb firmes com Blackpier, Sastreria Lorenzo i Gala García, que presentaran les seves col·leccions per a la pròxima temporada. Aquests esdeveniments han estat dissenyats per inspirar el miler de parelles que es preveu que visitaran el recinte.

Com a part dels atractius del saló, els assistents podran gaudir de descomptes en diversos sectors com vestits, joieria i viatges, amb rebaixes que oscil·len entre el 5% i el 20%. A més, s'ha organitzat un sorteig de 500 euros per a compres realitzades durant la mostra en productes i serveis nupcials, que també inclouen opcions per a comunions, batejos i altres celebracions.

DeNuvis Market estarà obert dissabte de 10 h a 21 h i diumenge de 10 h a 19 h. L'entrada és gratuïta per a qui s’inscrigui prèviament a la web oficial, i permet accedir a les desfilades, actuacions i altres exhibicions organitzades per aquesta especial cita nupcial.