Down Lleida reconeix la contractació dels seus usuaris

Down Lleida va distingir ahir l’AFA de l’escola Països Catalans, Brico Depot i Transports Trota. - GERARD HOYAS

L’associació Down Lleida va distingir ahir a la nit l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de l’escola Països Catalans de Lleida, Brico Depot i Transports Trota amb els Premis Integra XXI. El restaurant La Fonda del Nastasi va acollir el sopar anual de l’associació i la cerimònia de lliurament d’aquests guardons, que tenen com a missió reconèixer les empreses i entitats que fomenten la contractació en el mercat laboral ordinari de persones amb síndrome de Down o altres discapacitats intel·lectuals.

Durant la celebració també es va fer entrega del pin d’honor de Down Lleida. D’altra banda, es va presentar el calendari solidari de l’associació per al 2025, obra dels fotògrafs Julián Garcia i Reinald Pomés.Segons destaca l’entitat, que el 2003 va posar en marxa el projecte Integra XXI d’inserció sociolaboral, “la integració laboral és un mitjà perquè les persones amb discapacitat aconsegueixin elaborar la seua pròpia identitat i puguin construir el seu projecte de futur”. L’any passat, Down Lleida va oferir suport a setanta usuaris en edat laboral.