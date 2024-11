Món rural i mitjans, en una jornada a Estamariu

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Espai Joan Planesd’Estamariu va ser ahir l’escenari d’una jornada per potenciar la presència del món rural en els mitjans de comunicació. Organitzada per la Fundació Planes Corts, RàdioSeu, Viure als Pirineus i TelePoble, la primera edició de Ruralisme i mitjans de comunicació va comptar amb la participació de més de vuitanta professionals del món de la comunicació, que van analitzar com els diaris, les ràdios, les televisions i els portals digitals d’informació generalista tracten la realitat del Pirineu. Entre altres qüestions, l’enginyer informàtic Josep Maria Ganyet va abordar el potencial que poden arribar a tenir les eines d’IA a l’hora de posar de relleu les singularitats locals.

La jornada, que va comptar amb una taula redona amb la participació de la directora del diari SEGRE, Anna Sàez, va tractar també l’ús de la comunicació positiva per dinamitzar l’economia rural i les eines que hi ha disponibles per traslladar les iniciatives del Pirineu a l’àmbit global. Després de la presentació de l’estudi Recomanacions a l’hora de tractar la ruralitat als mitjans de comunicació, de la mà d’Enric Castelló i Marta Montagut, professors de la URV, el fundador de Regió 7, Gonçal Mazcuñan, va clausurar la jornada amb una recopilació de propostes i conclusions de les diferents ponències.