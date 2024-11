Vacunar-se de la grip, tan beneficiós com deixar de fumar, fer exercici o menjar bé

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

L’any passat, les malalties respiratòries com la grip, la covid-19 i el pneumococ van causar 46.807 morts a Espanya, però molts dels casos podrien haver-se previngut o reduït la seua gravetat amb la vacunació, que pot arribar a ser tan saludable com deixar de fumar, fer exercici i menjar bé.

"El millor pla per a aquest hivern. Vacuna’t" és el lema elegit per l’Associació Espanyola de Vacunología (AEV) per animar als grups diana a immunitzar-se contra els virus respiratoris i augmentar així les cobertures de l’any passat, que continua sense assolir els objectius d’idoneïtat marcats pel Ministeri de Sanitat.

La de la grip en majors de 64 anys va assolir l’any passat el 66,6 %, lluny del 75 % a què s’aspira; en nens de 5 a 59 mesos, es va reduir al 31,16 %.

Només el virus de la grip causa cada any a Espanya una mitjana de 28.000 hospitalitzacions. En menors de 5 anys, ocasiona més de 58.000 consultes en Atenció Primària, 4.239 ingressos hospitalaris i 8 morts. Durant la temporada 2023-2024, l’activitat gripal va ser intensa, i els majors de 60 van ser els més afectats.

"Vacunar-se davant la grip pot ser tan útil per protegir la nostra salut cardiovascular com deixar de fumar", ha assegurat en una nota la secretària de l’AEV, Glòria Mirada Masip, que recull un estudi que va acabar que en pacients amb pressió arterial alta, redueix fins un 18 % el risc de mort per totes les causes.

L’any passat, les malalties respiratòries van ser les patologies que més van créixer com a causa de mort a Espanya, amb un total de 46.807 morts; en la temporada 2019-2020, el sèrum de la grip va evitar el 37 % de les morts atribuïbles a aquesta malaltia.

Mentrestant, les morts per covid-19 van caure el 2023 un 75,1 %, per això continua sent recomanable que els majors de 60 anys i les persones amb condicions de risc es vacunin, ja que els que no ho fan tenen un risc molt més gran d’emmalaltir greument.

Quant al pneumococ, amb aquesta campanya l’AEV fa també una crida als majors de 60-65 anys perquè revisin el seu estat de vacunació, ja que el 41 % de les pneumònies adquirides en adults poden requerir hospitalització.

Com a novetat, l’associació ha incorporat a la seua campanya els professionals sanitaris la cobertura dels quals amb prou feines va ser del 43,6 % l’any passat.

"Els professionals sanitaris tenim un paper fonamental en la vacunació dels nostres pacients. L’adherència més gran a la vacunació per part dels pacients està definida per la recomanació del seu metge o infermera. A més, si els demanem que es vacunin, per què no vacunar-nos nosaltres" Hem de predicar amb l’exemple", ha conclòs Fernández-Prada.