Condemnen a dos anys de presó un monjo de Montserrat que ha acceptat haver abusat sexualment d'un menor

L'Audiència de Barcelona ha condemnat un monjo de Montserrat a dos anys de presó i cinc anys de llibertat vigilada per haver abusat sexualment d'un menor el maig del 2019. Segons informa l'Abadia de Montserrat, el religiós -que en el moment dels fets tenia 39 anys- ha reconegut haver-se valgut de la seva ascendència per mantenir relacions amb un menor de 17 anys. L'Abadia assumirà la indemnització de 20.000 euros per a la víctima. També se'l condemna a sis anys d'allunyament i prohibició de comunicar-se amb la víctima, així com inhabilitació especial durant cinc anys per treballar en cap ofici que tingui contacte amb menors. L'Abadia condemna l'actuació i demana perdó a la víctima pels danys causats.

L'Audiència de Barcelona ha resolt aquest dilluns les actuacions judicials iniciades en contra d'un monjo de Montserrat. En concret, se'l condemna a dos anys de presó per haver abusat sexualment d'un menor de 17 anys l'any 2019 quan el religiós tenia 39 anys. En un comunicat, l'Abadia de Montserrat informa que assumirà el pagament íntegre dels 20.000 euros corresponents a la indemnització de la víctima degut a la "manca de béns" del condemnat.

L'Abadia condemna l'actuació del religiós i considera que és "totalment contrària als valors i principis" que defensen i amb els quals intenten "viure cada dia". A més, asseguren que se senten "avergonyits" i demanen perdó a la víctima "per tots els danys causats". També asseguren que, des del primer moment, han col·laborat "activament" en el procés de Justícia Restaurativa per "ajudar-lo a superar -en la mesura del possible- aquesta situació" expliquen que la víctima pot "continuar comptant amb tot el nostre suport i recolzament".

En el mateix comunicat, l'Abadia assegura que en el mateix moment que van tenir coneixement dels fets van iniciar una "recerca proactiva" d'altres possibles víctimes i expliquen que no s'ha identificat ningú més. Un cop conclòs el procés penal, relaten, prosseguirà el procés canònic que "haurà de resoldre en conseqüència". Mentrestant, expliquen, "continuaran en vigor les mesures cautelars canòniques imposades de de l'inici, en especial la prohibició d'exercir el ministeri i l'allunyament de Montserrat".

Per últim, la comunitat de Montserrat avança que des de fa uns anys que han iniciat formacions per "prevenir i detectar" supòsits com aquest. "Condemnem enèrgicament qualsevol tipus d'abús, en especial, contra els menors i reafirmem el nostre compromís a lluitar-hi sense treva en tot moment i circumstància", conclouen.