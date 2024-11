Un llac de Lleida, entre els deu més bonics d’Espanya

Publicat per redacción Verificat per Creat: Actualitzat:

La plataforma d’activitats turístiques en espanyol Civitatis ha elaborat una llista amb els deu llacs més bonics d’Espanya, i entre ells, el Llac de Sant Maurici a Lleida es destaca com un dels paisatges naturals més bonics del país. La selecció inclou els racons més impressionants per als qui busquen una escapada a la naturalesa, amb paisatges únics i oportunitats per desconnectar.

Lagos de Covadonga , Astúries

Al Parc Nacional dels Pics d’Europa es troben els famosos Lagos de Covadonga: Enol, Ercina i la llacuna Bricial. Aquests llacs, declarats Reserva de la Biosfera per la Unesco l’any 2003, són un dels llocs més emblemàtics d’Astúries. Aquí podràs recórrer senders envoltats d’imponents muntanyes i respirar l’aire pur de l’alta muntanya amb les seues vistes panoràmiques i la seua serenitat. Són una parada obligatòria per als amants de la naturalesa.

Las Laguna de la Mata y Torrevieja , Alacant

Sabies que a Espanya hi ha un llac rosa? La Laguna de La Mata y Torrevieja, a Alacant, és un espectacle visual únic. El seu característic color rosat es deu a la seua alta concentració de sal i a la presència de bacteris especials que li donen aquest to. És un lloc idoni per als que busquen una experiència curiosa i diferent, perfecte per a una tarda de fotografia en un entorn molt peculiar. El novembre és un bon moment per descobrir i visitar aquesta llacuna rosa.

Llac de Banyoles , Girona

El llac de Banyoles, el més gran de Catalunya, és ideal per a un dia de desconnexió en plena naturalesa. Aquí pots practicar esports aquàtics, disfrutar d’un passeig o simplement relaxar-te mentre observes la serenitat del paisatge. Amb més de 250.000 anys d’història geològica, aquest llac és també un dels conjunts càrstics més extensos d’Espanya, la qual cosa li dona un atractiu especial a aquest racó de Girona. A més, les seues aigües procedeixen de l’Alta Pica, on es filtren i discorren a través d’una sèrie de canals subterranis fins arribar aquí.

Laguna Negra, Sòria

Ubicada als Pics d’Urbión i a tan sols 50 quilòmetres de la capital, la Laguna Negra és un dels llocs més enigmàtics, i alhora bonics, de Sòria. El seu origen glacial i les parets granítiques que l’envolten li atorguen un aire de misteri. Les llegendes que giren entorn d’aquesta llacuna, que parlen de monstres i misteris, afegeixen un toc de màgia a aquest paratge natural d’aigües fosques i profundes.

Llac de Sant Maurici , Lleida

Al Pirineu català, el Llac de Sant Maurici és un dels racons més impressionants per a disfrutar de la muntanya. Ubicat a 1.910 metres d’altitud sobre el nivell del mar, les seues aigües cristal·lines, que de vegades adopten un to maragda, reflecteixen els paisatges d’aquest paradís natural, creant una imatge perfecta per a una escapada fotogènica i tranquil·la en la naturalesa. A més, els seus còmodes senders fan que les rutes siguin del més accessibles per a pràcticament totes les edats. Sens dubte, un altre dels llacs més bonics d’Espanya.

Llac del Valle, Astúries

Encara que els Lagos de Covadonga són els més famosos, Astúries té altres racons igual de màgics, com el llac del Valle. Aquest és el llac més gran de la regió i està ubicat al Parc Natural de Somiedo. La ruta de senderisme que et porta fins allà és per si mateix una experiència encantadora, i el lloc és conegut localment com el “Lago del Ajo”. A més, durant el recorregut podràs veure els teitos, tradicionals construccions de pedra amb sostre de palla, típiques de les zones de muntanya.

Laguna de la Fuente de Piedra, Màlaga

Per als qui estimen la fauna, especialment els flamencs, la llacuna de Fuente de Piedra és una parada obligada de la província de Màlaga. Aquest aiguamoll, el més gran d’Andalusia, és el refugi de milers de flamencs rosats que migren aquí per niar cada any, creant un espectacle únic. A més, la serenitat i l’encant de l’entorn fan d’aquest lloc un espai ideal per reconnectar amb la naturalesa i contemplar un dels millors paisatges de la regió.

Llac de Sanabria , Zamora

El Llac de Sanabria, a Zamora, és una altra d’aquestes destinacions que no pots passar per alt. Segons explica la llegenda, sota les seues aigües descansa el poble submergit de Valverde de Lucerna, castigat pels déus pel seu egoisme. Però deixant enrere els mites, aquest llac d’origen glacial, format fa més de 10.000 anys, és un lloc espectacular per desconnectar i disfrutar de les seues platges de sorra i pedra. Una destinació ideal per explorar la Zamora més desconeguda.

Lagunas de Ruidera , entre Albacete i Ciudad Real

Entre Albacete i Ciudad Real, les Lagunas de Ruidera et traslladen a un entorn que sembla sortit d’una novel·la. Conegut com un dels aiguamolls més bonics de la península, aquest paratge compta amb petites atrotinades, aigües cristal·lines de tons turquesa i miradors amb vistes impressionants. Si busques un lloc màgic, les Llacunes de Ruidera són perfectes per a disfrutar de la naturalesa en tota la seua esplendor.

Gorg Blau , Mallorca

Finalment, ens traslladem a l’illa de Mallorca i la seua serra de Tramuntana, on es troba Gorg Blau. Encara que en realitat és un embassament artificial, les seues aigües d’un intens color blau i la seua ubicació entre muntanyes el converteixen en un dels paisatges més fascinants de les Balears. Ubicat entre el Puig Major i el Puig de Massanella, Gorg Blau és perfecte per a una excursió en la qual podràs disfrutar de la tranquil·litat de les muntanyes i l’encant de Mallorca més enllà de les seues platges.

Aquestes són les deu propostes que ha seleccionat Civitatis per a aquest mes de novembre.