Dos metges especialistes de Lleida, finalistes dels premis Doctoralia

Dos metges especialistes de Lleida han quedat finalistes en els Doctoralia Awards, uns premis que busquen reconèixer els especialistes que estan millor considerats tant pels seus companys de professió com pels seus pacients. Concretament, en aquesta edició ha quedat finalista l’angiòleg i cirurgià vascular de l’Arnau i responsable de la clínica DVarius Jordi Cordobés Gual. També l’uròleg Jaume Pelegrí Gabarró, cap clínic de Clínic Lleida, especialista en Cirurgia Robòtica Da Vinci i coordinador del servei d’Urologia de Mi NovAliança. Tots dos són professors associats de la Facultat de Medicina de la UdL.

Un total de vuit professionals sanitaris catalans han estat guardonats als Doctoralia Awards de les especialitats de medicina general, aparell digestiu, infermeria, pediatria, cirurgia oral i neurocirurgia. En aquesta edició, que ha registrat un rècord de participació, un total de quaranta-tres especialistes de la salut i sis clíniques han estat guardonats. A més, setanta-quatre professionals i dotze clíniques han estat seleccionats com a finalistes. Andalusia se situa com la comunitat amb el major número de premiats i finalistes, amb un 25 per cent del total, la segueixen Catalunya amb un 18% i per últim, la Comunitat de Madrid, amb un 17%.

A més, per primera vegada es va celebrar una gala, dijous passat, al Cercle de Belles Arts de Madrid en què es van donar a conèixer els guanyadors. L’esdeveniment va servir per reconèixer la tasca “fonamental” dels professionals de la salut i va estar marcada per la importància de la lluita contra la desinformació en l’àmbit sanitari. Així mateix, els participants en la gala van voler mostrar la seua solidaritat amb els afectats per la dana al País Valencià i Doctoralia va recordar que ha portat a terme diferents iniciatives.