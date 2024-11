Un monjo de Montserrat admet els abusos sexuals a un menor

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El monjo de l’Abadia de Montserrat ordenat com a germà Gabriel, que havia estat vicerector del recinte, va acceptar ahir dos anys de presó

per abusar sexualment d’un menor de 17 anys el 2019, i es converteix en el primer condemnat per pederàstia del santuari. El religiós va acceptar els fets davant de la secció sisena de l’Audiència de Barcelona després que les parts assolissin una conformitat, per la qual cosa el tribunal el va condemnar in voce a dos anys de presó, segons va avançar el El Periódico. La Fiscalia va demanar inicialment cinc anys de presó contra el germà Gabriel, un any menys que el que sol·licitava l’acusació particular, malgrat que finalment la condemna va quedar reduïda a dos anys, amb el reconeixement dels atenuants de confessió i de reparació parcial del dany. Dels 20.000 euros imposats com a indemnització, l’Abadia de Montserrat –condemnada com a responsable civil subsidiària– n’ha consignat una part i va assenyalar que l’assumirà tota per “la falta de béns” del condemnat. La defensa va demanar de suspendre la pena de presó, que va recolzar la fiscalia i l’advocada de la víctima, tot i que el tribunal resoldrà en execució de sentència.

L’Abadia de Montserrat va condemnar els fets, que defineixen com a contraris als seus valors i principis. “Ens sentim avergonyits i demanem perdó a la víctima per tots els danys que li han estat causats”, van indicar. L’Abadia va recordar, a més, que una vegada tancat el procés penal, continua el canònic, “que haurà de resoldre en conseqüència”.