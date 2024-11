Així és la nova estafa que arriba en forma de carta als pensionistes

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Tresoreria General de la Seguretat Social ha advertit recentment d’una estafa que està afectant pensionistes a tot Espanya. A diferència dels fraus comuns a través d’SMS o correus electrònics, aquesta nova tàctica arriba mitjançant carta física, fent-se passar per una notificació oficial. Aquest mètode sembla més confiable per a moltes persones grans, els qui solen considerar la correspondència postal com segura. Tanmateix, la Seguretat Social ha emès un comunicat en xarxes socials aclarint que no és responsable d’aquestes cartes i demanant que, en cas de rebre-les, es faci cas omís.

Aquesta estafa té per objectiu aconseguir dades personals sensibles mitjançant una sol·licitud que simula ser oficial. A la carta, els estafadors afirmen que hi ha hagut un “atac informàtic” que ha afectat la base de dades de la Seguretat Social, per la qual cosa requereixen documents com el DNI o NIE, extractes bancaris i la quantitat de l’última pensió rebuda, justificant falsament que aquestes dades són necessàries per a una “actualització de prestacions.

A més, la missiva inclou instruccions per enviar aquesta documentació a un correu electrònic aliè a la Seguretat Social, la qual cosa confirma la intenció dels estafadors d’aconseguir les dades personals per a possibles activitats delictives. La Seguretat Social, alarmada per la difusió d’aquest tipus d’estafa, insisteix que mai no sol·licitarà informació d’aquesta forma i demana als ciutadans de verificar l’autenticitat de qualsevol sol·licitud a través dels canals oficials.

Davant d’aquest tipus de frau, les autoritats aconsellen als pensionistes i les seues famílies mantenir-se alerta i confirmar qualsevol sol·licitud d’informació personal amb la Seguretat Social.