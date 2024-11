Artistes donen 50 objectes per la DANA: una guitarra d’Estopa, micròfons d’Ana Mena o una làmina de Bad Gyal

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La cadena musical LOS40 d’Espanya ha llançat una emotiva iniciativa solidària per recaptar fons destinats a ajudar les persones afectades per la devastadora DANA que va fuetejar recentment diverses regions del país. En col·laboració amb el portal d’anuncis classificats Milanuncios, LOS40 ha aconseguit la donació de 50 objectes personals de 45 reconeguts artistes, que seran subhastats fins el proper 26 de novembre.

Entre els objectes més destacats que els fans podran adquirir es troba una cobejada guitarra Les Paul firmada pels germans David i José Muñoz, integrants del popular duo Estopa. A més, la cantant Ana Mena ha donat uns micròfons personals, mentre que l’artista Abraham Mateo ha contribuït amb un micròfon Shure SM58 autografiat.

Altres artistes de renom com Bad Gyal, Nicki Nicole, Rels B, Dani Fernández, Álvaro de Luna, Ana Guerra, Paula Koops, Edurne, Martin Urrutia, Juanjo Bona, Teddy Swims, Kapo i Ruslana també s’han sumat generosament a aquesta lloable causa. Entre els articles donats figuren una làmina il·lustrada firmada, una samarreta de gira i fins i tot instruments musicals.

Una iniciativa emmarcada a El Eco de LOS40

Aquesta subhasta benèfica s’engloba dins d’El Eco de LOS40, un projecte que busca donar més ressonància a causes socials importants. Segons Óscar Ocaña, director de màrqueting i innovació de Prisa Media, "L’Eco de LOS40 serveix en aquesta ocasió de plataforma canalitzadora dels actes de solidaritat d’un munt de grans artistes musicals, oferint-los una manera d’ajudar als afectats per la DANA."

Ocaña va ressaltar que en moments difícils com els actuals, LOS40 i els artistes que conformen la seua família tornen a demostrar el poder de la música com a catalitzador per brindar ajuda els qui més ho necessiten. Per la seua part, Magalí Rey, directora de màrqueting de Milanuncios, va subratllar la importància que les marques actuïn com a facilitadores per connectar les persones i aportar el seu gra de sorra davant de les adversitats.

El 100% del recaptat serà destinat a Creu Roja

La totalitat dels fons recaptats a través d’aquesta subhasta benèfica serà entregada a Creu Roja, organització humanitària que es troba treballant incansablement per assistir a les persones afectades per la DANA en diferents punts d’Espanya. S’espera que la resposta del públic sigui massiva, atesa la magnitud de l’emergència i l’atractiu dels objectes donats pels artistes.

Context: La DANA i les seues devastadores conseqüències

La DANA (Depressió Aïllada en Nivells Alts) que va impactar recentment diverses regions espanyoles ha deixat un saldo d’abundants danys materials i milers de persones damnificades. Les pluges torrencials, inundacions i esllavissaments de terra han obligat a l’evacuació de nombroses localitats i han trastocat severament la vida de les comunitats afectades.

Davant d’aquesta situació d’emergència, diverses entitats públiques i privades han desplegat iniciatives solidàries per canalitzar ajuda cap als afectats. La subhasta benèfica impulsada per LOS40 i Milanuncios se suma a aquests esforços, apel·lant a la generositat dels seguidors de la música i al compromís social dels artistes.