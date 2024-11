Paga extra de Nadal per a pensionistes: dates de cobrament i qui se'n beneficiarà

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb l’arribada de desembre, els pensionistes esperen rebre la tradicional paga extraordinària de Nadal. Aquest ingrés addicional representa una ajuda per als jubilats i altres beneficiaris de pensions en un moment de l’any en què, usualment, s’acumulen despeses addicionals. A continuació, es detallen les dates previstes per al seu abonament i quins grups de pensionistes rebran aquesta paga extraordinària, juntament amb algunes consideracions importants sobre aquest benefici.

Data de cobrament de la Paga Extra de Nadal per a pensionistes

La paga extra de Nadal, que es concedeix com un ingrés addicional a la pensió mensual ordinària, es distribueix habitualment en els primers dies de desembre. Segons el patró d’anys anteriors, els pensionistes solen rebre aquest pagament entre l’1 i el 4 de desembre, encara que algunes entitats bancàries poden anticipar-se i abonar-la a finals de novembre. La pràctica d’avançar el pagament a l’última setmana de novembre es va generalitzar durant la pandèmia de COVID-19, quan bancs com Santander, CaixaBank o BBVA van iniciar aquesta mesura per proporcionar una ajuda financera anticipada.

Qui rep la Paga Extra de Nadal?

Aquest abonament extraordinari està destinat a aquells pensionistes que reben pensions contributives, tals com pensions de jubilació, viudetat, incapacitat permanent, orfandat o pensions en favor de familiars. A més, els qui reben pensions no contributives, gestionades a través de l’IMSERSO, també tenen de dret a una paga extra de Nadal, encara que la suma és significativament menor en comparació amb les pensions contributives. Tanmateix, existeix una excepció important: aquells que reben pensions derivades d’accidents laborals o malalties professionals ja perceben els seus pagaments en 12 mensualitats, per la qual cosa no reben paga extraordinària

Quantia de la paga extraordinària

La quantia de la paga extra és generalment equivalent a l’import d’una pensió mensual ordinària. Per als beneficiaris de pensions contributives, la quantitat que rebran al desembre és igual al de la seua pensió mensual. Així, per exemple, si un jubilat rep 1,200 euros mensuals, aquesta serà la quantitat que percebrà com paga extra de Nadal. En el cas de les pensions no contributives, la paga addicional és menor; el 2023, la pensió no contributiva mitjana oscil·lava entorn dels 484 euros mensuals, pel que aquesta serà també la quantia aproximada de la seua paga extra

La Seguretat Social recorda als beneficiaris que l’ingrés de la paga extraordinària de Nadal es realitza de forma automàtica, sense necessitat de fer cap sol·licitud addicional. Tanmateix, és important que els pensionistes verifiquin els seus extractes bancaris en els dies previs i posteriors a la data de cobrament per confirmar que s’hagi realitzat el pagament correctament.

A més, es recomana estar alerta davant de possibles fraus relacionats amb pagaments de pensions. Hi ha casos d’estafes on els delinqüents es fan passar per personal de la Seguretat Social per sol·licitar informació bancària o altres dades personals. La Seguretat Social emfatitza que mai no sol·licitarà aquest tipus d’informació a través de trucades o missatges de text, i recomana als pensionistes comunicar-se directament amb l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) davant de qualsevol dubte.