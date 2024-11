Sánchez: “El canvi climàtic mata”

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del Govern de l’Estat, Pedro Sánchez, va recalcar ahir, durant la seua intervenció a la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP29), que “el canvi climàtic mata”, en al·lusió a l’última dana que ha assolat principalment València, sense oblidar que també influeix de manera “més subtil, per exemple augmentant la freqüència i la intensitat de les onades de calor”. Per això, va demanar abordar la lluita contra el canvi climàtic de manera conjunta i paral·lela a una millora en la salut dels ciutadans. “Acabo de presenciar un dels desastres climàtics més grans en la nostra història, més de 200 persones han perdut la vida al meu país i ells són la raó per la qual soc aquí, per dir alt i clar que el canvi climàtic mata”, va assenyalar. “Per evitar l’empitjorament del canvi climàtic, en primer lloc cal ambició. Bakú ha de ser recordat com el moment en què hem transformat les paraules en xifres. El nou objectiu de finançament climàtic internacional mesurarà el nostre compromís amb les generacions futures”, va afegir.

Sánchez va argumentar que el canvi climàtic deteriora la salut de les persones i els ecosistemes, augmenta la pobresa, aviva els conflictes i les guerres, i impacta en els recursos alimentaris, les collites i els recursos hídrics. Per la seua part, el president de l’Azerbaidjan, Ilham Aliyev, amfitrió de COP29, va insistir que el petroli és “un regal de Déu”, en una controvertida defensa dels recursos fòssils dels quals disposa el seu propi país. Així, va equiparar el petroli o el gas amb altres recursos naturals, entre ells l’or i el coure però també el vent o el sol. També va negar que l’Azerbaidjan pugui catalogar-se com un petroestat i va carregar contra les “notícies falses”.