Tanca PortAventura World per les restriccions de mobilitat per la nova DANA

El popular parc temàtic PortAventura World, ubicat a la província de Tarragona, ha anunciat el tancament de les seves instal·lacions durant tota la jornada d'aquest dimecres. Aquesta decisió s'ha pres a causa de les restriccions de mobilitat imposades per Protecció Civil, arran de la dana que actualment travessa les comarques tarragonines i ebrenques.

En un comunicat publicat a les xarxes socials aquest dimarts al vespre, el parc d'atraccions ha destacat que "el nostre compromís és vetllar per la seguretat de tots els nostres clients i treballadors". Aquesta mesura excepcional s'ha implementat per garantir el benestar dels visitants i empleats davant les inclemències meteorològiques i les limitacions de desplaçament establertes per les autoritats competents.

PortAventura World ha informat que aquelles persones que tenien entrades o reserves pels hotels del complex rebran un correu electrònic amb informació detallada sobre com procedir en aquesta situació. El parc es posarà en contacte directament amb els afectats per oferir-los alternatives o solucions adequades, com ara canvis de data, reemborsaments o altres opcions disponibles.

Protecció Civil activa l'alerta per DANA

La decisió de tancar PortAventura World s'emmarca en el context de l'alerta activada per Protecció Civil davant l'arribada d'una nova DANA (Depressió Aïllada en Nivells Alts) a les comarques tarragonines i ebrenques. Aquesta situació meteorològica adversa comporta un risc elevat de pluges intenses, tempestes i possibles inundacions en diverses zones de la regió.

Les autoritats han establert restriccions de mobilitat per minimitzar els riscos i garantir la seguretat de la població. Es recomana a la ciutadania limitar els desplaçaments a casos estrictament necessaris i estar atents a les indicacions oficials i els canals d'informació habilitats per seguir l'evolució de la situació.