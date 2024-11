El 70% dels espanyols preveu comprar durant el 'Black Friday', amb una despesa mitjana de 280 euros

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Black Friday s’ha convertit en una de les dates més esperades pels consumidors a Espanya, que aprofiten aquesta jornada de descomptes per efectuar compres nadalenques i adquirir productes a preus més assequibles. Segons un recent estudi, l’interès per participar en aquest esdeveniment ha augmentat significativament respecte a l’any anterior.

Més participació i despesa mitjana

L’Observatori Cetelem revela que un 70% dels espanyols té previst fer alguna compra durant l’imminent Black Friday, la qual cosa representa un augment de 22 punts percentuals en comparació amb la intenció mostrada el 2023. Aquest increment reflecteix la creixent popularitat i acceptació d’aquest esdeveniment de compres entre la població.

Quant a la despesa mitjana prevista, se situa en els 280 euros, una xifra molt similar a la de l’any anterior, que assolia els 281 euros. És interessant destacar que són els majors de 45 anys que tenen planejat realitzar un desemborsament més gran, fins a arribar als 300 euros.

Preferències de compra i productes destacats

Internet es manté com el canal preferit per realitzar les compres durant el Black Friday, amb un 52% de les mencions, experimentant un augment de tres punts respecte a 2023. D’altra banda, un 40% dels consumidors optarà per combinar les compres tant en botigues físiques com en línia, mentre que només un 8% planeja realitzar les seues adquisicions únicament en establiments físics.

Quant als productes més buscats, la moda i el calçat lideren la llista amb un 65% i 56% de les mencions, respectivament. Els joves entre 18 i 24 anys són els qui més s’interessen per aquestes categories. Altres productes i serveis destacats són els relacionats amb la salut i bellesa (44%), seguits pels electrodomèstics, productes informàtics, dispositius mòbils i joguets, cada un amb un 38% de les mencions.

Avançant les compres nadalenques

El Black Friday s’ha consolidat com una oportunitat per avançar les compres nadalenques a Espanya. Un notable 77% dels consumidors afirma que aprofitarà aquest període per adquirir alguns dels regals de Nadal, la qual cosa suposa un increment de vuit punts percentuals en comparació amb l’any previ.

El Black Friday, originari dels Estats Units, s’ha estès a nivell global, convertint-se en un fenomen comercial de gran magnitud. A Espanya, aquest esdeveniment ha guanyat popularitat en els últims anys, atraient cada vegada a més consumidors que busquen aprofitar les ofertes i descomptes especials.

A mesura que el Black Friday s’ha anat consolidant al mercat espanyol, els comerços i marques han adaptat les seues estratègies per satisfer la creixent demanda dels consumidors. A més de les botigues físiques, el comerç electrònic ha exercit un paper fonamental en l’èxit d’aquest esdeveniment, oferint comoditat i accessibilitat als compradors.

El Black Friday s’ha convertit en una data altament anticipada pels consumidors espanyols, que aprofiten aquesta jornada de descomptes per realitzar compres a preus més assequibles. Amb un augment significatiu en la participació i una despesa mitjana similar al de l’any anterior, els espanyols es preparen per adquirir productes de moda, calçat, bellesa i tecnologia, entre d’altres. A més, molts utilitzen aquesta oportunitat per avançar les seues compres nadalenques. El Black Friday continua consolidant-se com un esdeveniment comercial de gran rellevància a Espanya.