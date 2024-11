Com procedir davant d’una multa de trànsit que consideres injusta

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Alguna vegada t’han posat una multa de trànsit que consideres totalment injustificada? O potser has comès una infracció i ara no saps què fer en rebre la denúncia? Tranquil, no estàs sol. Segons l’OCU, molts conductors s’enfronten a aquesta situació i es pregunten quina és la millor manera de procedir.

El primer que has de saber és que no rebràs directament una multa, sinó una denúncia per la suposada infracció comesa. Aquesta pot arribar personalment a l’acte per part de l’agent que et denunciï, a través d’un missatge a la teua DEV (Dirección Electrónica Vial) si la tens, per correu postal al teu domicili o, en últim cas, a través del BOE si no s’ha pogut practicar la notificació per les vies anteriors.

Una vegada rebuda la denúncia, disposes de 20 dies naturals per decidir si pagues la multa amb descompte o presentes al·legacions. Si optes pel pagament reduït, renúncies a discutir la multa i només podries provar d’impugnar-la posteriorment per via judicial, la qual cosa rares vegades compensa econòmicament. En canvi, si decideixes al·legar, podràs aportar proves per demostrar que la multa és improcedent o que la infracció no revesteix la gravetat assenyalada.

Què passa si presento al·legacions?

Després d’estudiar les teues al·legacions i proves, els instructors del cas traslladaran a l’òrgan resolutori una proposta de resolució. Si aquesta inclou fets, al·legacions o proves diferents que tu vas presentar, te l’enviaran perquè puguis fer noves al·legacions en un termini de 15 dies naturals.

Finalment, es dictarà una resolució definitiva que podrà estimar les teues pretensions i anul·lar la denúncia, o bé desestimar les teues al·legacions i confirmar la sanció. En aquest últim cas, tindràs 15 dies per pagar-la. Si no ho fas, ni tampoc interposes un recurs potestatiu de reposició o un recurs contenciós-administratiu, s’iniciarà el cobrament per via de pressa.

I si la multa m’arriba ja amb recàrrec?

Això pot passar si no t’has assabentat de la denúncia publicada en el BOE o si en algun moment del procediment no has complert l’obligació d’actuar o pagar. També en aquests casos pots defensar-te, encara que només per unes causes taxades.

En definitiva, davant d’una multa de trànsit injusta a Espanya no estàs indefens. Però és important conèixer els terminis i les diferents opcions que tens en cada fase del procediment sancionador. Si necessites orientació, no dubtis a consultar experts en la matèria o organitzacions especialitzades en la defensa dels consumidors, com l’OCU.