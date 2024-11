Lots nadalencs d'Alba Jussà amb productes socials i de proximitat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La cooperativa Alba Jussà llança aquest any la seua campanya de lots de Nadal amb una aposta per un consum responsable, local i de qualitat. D’aquesta manera, combinen productes elaborats per entitats socials amb altres de proximitat del Pallars. A més, comparteix espai amb altres entitats socials sota la marca Oh my Lot! i els lots inclouen una felicitació feta amb paper de llavors del projecte Llavors d’Oportunitats.