La Premsa Comarcal es reivindica com a antídot contra la desinformació

Una setantena de professionals de la comunicació vinguts de tot Catalunya s’han aplegat avui al Movistar Centre de Barcelona per participar en l’11a edició del Dia de la Premsa Comarcal que organitza l’ACPC, de la qual és associat SEGRE.

La jornada d’enguany tenia per lema la pregunta El periodisme està en perill?, i per contestar-la s’havien programat tres xerrades amb l’experta en Tecnologia de la Informació Karma Peiró; l’analista de discursos de l’odi Miquel Ramos, i l’especialista Intel·ligència Artificial Montserrat Rigall.

Karma Peiró ha parlat del potencial de comunicar les dades obertes amb diversos exemples del seu treball a la Fundació Visualització per la Transparència (VIT), el qual consisteix a “convertir dades públiques de diversos organismes que a priori són complexes, en un format entenedor, per poder prendre les millors decisions en situacions de crisi”, com la pandèmia de la Covid, la sequera, el canvi climàtic o els feminicidis.

De la seua banda, Miquel Ramos, que per motius personals, ha hagut de fer la seva xerrada per videoconferència, ha parlat dels fets succeïts al País Valencià amb la DANA, els quals han servit per, d’una banda, veure que “el periodisme ha fet un gran servei públic”, però també “per posar en evidència que la desinformació ja forma part de la nostra vida, i com costa combatre-la. Cal dir-ho, WhatsApp, Telegram o Facebook, no són mitjans de comunicació. I el mateix amb tantes pàgines web de pseudoperiodisme sense cap mena de control deontològic”.

Montserrat Rigall ha explicat algunes formes de com la IA pot ajudar al periodisme “lluny del discurs apocalíptic dels darrers temps” per exemple, “personalitzant continguts, automatitzant tasques, mesurant grans volums dades de forma fàcil o disposant d’un chatbot”. I ha explicat el funcionament d’algunes eines com Perplexity, Speech to Text, Bard o Eleven Labs per transcriure entrevistes, crear imatges sense drets d’autor o per clonar veus, entre altres. I ho ha reblat dient que “la IA no ve a substituir-nos, ve a complementar-nos”.

El president de l’ACPC, Francesc Fàbregas, en el seu parlament ha recordat que “la premsa comarcal cada dia es posarà més en valor, perquè sense cap mena de dubte és la més rigorosa i objectiva, nosaltres no ens podem equivocar, perquè la nostra comunitat no ens ho perdonaria i perdríem la credibilitat”. Fàbregas també ha demanat regular la presència de webs de notícies no gestionades per periodistes.

Pel que fa a la part institucional, Marc Melillas, director general de Mitjans de Comunicació, ha clausurat l’acte dient que “és fonamental per part de l’Administració posar en valor i garantir la credibilitat de la feina que feu els mitjans de comunicació davant la desinformació”.