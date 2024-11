Promesa de l'electrònica a Balaguer

Publicat per L. BERENGUER Verificat per Creat: Actualitzat:

La cançó Felicità, un gran clàssic del pop italià dels anys 80 d’Al Bano i Romina Power, ha fet un gir de 180 graus de la mà de la jove cantant de Balaguer Maria Fernández (2008) i s’ha convertit en una cançó electrònica que ja supera el milió de reproduccions a Spotify. El remix, que es va publicar el gener passat, està produït pel conegut DJ barceloní Dany BPM i ja és una de les cançons més escoltades al seu perfil de la plataforma.

A més, actualment el single s’ha utilitzat en gairebé 1.300 Reels d’Instagram i és un dels àudios en tendència d’aquesta xarxa social. “La veritat és que encara no em crec que hàgim arribat a aquests números!”, va admetre Fernández emocionada a SEGRE, i va afegir que “encara estic processant la informació, no m’ho esperava”. La producció del tema es va fer en remot: “vaig gravar les veus des del Zamenhof Estudi de Lleida i les hi vaig enviar a Dany BPM”, va explicar Fernández.

De fet, aquests dos artistes no es van conèixer en persona fins al mes passat, durant un concert del barceloní a Lleida en el qual va convidar la jove a l’escenari per cantar Felicità en directe. “Va ser una passada veure que tothom coneixia la lletra i la cantava”, recorda Fernández.

La de Balaguer s’ha endinsat de ple en el gènere de l’electrònica, un dels seus favorits, “però l’últim que m’imaginava que acabaria fent com a cantant”, va assegurar. A part de Felicità, Fernández ha col·laborat amb el DJ Marsal Ventura –amb el remix de No controles– i amb Javi Guzmán –amb les cançons Pa’Madrid y Sin miedo a nada–. La seua última cançó, ¡Chas! Y aparezco a tu lado, d’Alex i Christina, és un altre remember dels 80 que ha decidit transformar en techno. “És un format que m’encanta, perquè reviu les cançons d’abans d’una manera que també atreu els joves”, afirma la cantant.

El seu nou àlbum, produït a Madrid, veurà la llum l’any que ve

La cantant va revelar a aquest diari que el seu futur disc va vent en popa i que sortirà a la llum a partir de l’any que ve. L’àlbum, el qual “encara no té títol”, va apuntar Fernández, ja compta amb sis cançons gravades. Per a això, la jove s’ha de desplaçar periòdicament a Madrid, on es troba l’estudi del productor Candy Caramelo, que s’encarrega de fer realitat el projecte. Pel que fa al so que acabarà adoptant l’àlbum, Fernández ho va definir com “una barreja de tot el que m’agrada, des de pop fins a flamenc, entre d’altres.” Entre les seues referències artístiques, destaquen les icones del pop internacionals del moment Billie Eilish, Rosalía i Bruno Mars, o estatals com el madrileny Pol Granch. La jove, molt activa al seu perfil d’Instagram (@mariafernandez_music), compagina els estudis de Batxillerat amb la seua formació musical, que consta de classes de cant particulars i de piano al Taller de Músics de Lleida.