Cançó electrònica reviu èxit dels 80 i arrasa en xarxes

En un sorprenent gir musical, la cantant espanyola Maria Fernández, nascuda el 2008 a Balaguer, ha conquistat les plataformes digitals amb la seva innovadora versió electrònica de ' Felicità', el clàssic èxit pop italià de Al Bano i Romina Power dels anys 80. El remix, produït pel reconegut DJ barceloní Dany BPM, ha superat el milió de reproduccions a Spotify en menys d'un any des del seu llançament al gener.

La popularitat d'aquesta versió ha transcendit la plataforma musical, convertint-se en un dels àudios en tendència a Instagram, on ha estat utilitzat en gairebé 1.300 Reels. La jove cantant va expressar la seva emoció i sorpresa davant l'èxit aconseguit: "La veritat és que encara no em crec que hàgim arribat a aquests números! Encara estic processant la informació, no m'ho esperava", va confessar Fernández a SEGRE.

Una col·laboració en remot que va donar els seus fruits

La producció d'aquest exitós tema es va dur a terme de forma remota, amb Fernández gravant les veus des del Zamenhof Estudi de Lleida i enviant-les a Dany BPM per a la seva transformació electrònica. Curiosament, tots dos artistes no es van conèixer en persona fins al mes passat, durant un concert del DJ a Lleida on va convidar la jove a l'escenari per interpretar 'Felicità' en directe. "Va ser una pujada enorme veure que tothom coneixia la lletra i la cantava", va recordar emocionada la cantant.

Endinsant-se en el gènere electrònic

Maria Fernández ha trobat a l'electrònica un gènere que l'apassiona, encara que admet que mai no va imaginar que s'acabaria dedicant a ell com a cantant. A més de 'Felicità', ha col·laborat amb altres artistes del gènere, com Marsal Ventura al remix de 'No controles' i amb Javi Guzmán a les cançons 'Pa' Madrid ' i 'Sense por de res'.

El seu més recent llançament, 'Chas! I aparec al teu costat', una versió techno de l'èxit de Alex i Christina, confirma la seva aposta per reviure clàssics dels 80 en clau electrònica. "És un format que m'encanta, perquè reviu les cançons d'abans d'una manera que també atrau els joves", va afirmar l'artista.

Un futur prometedor i un disc en camí

Fernández va revelar que es troba immersa en la preparació del seu primer àlbum, que veurà la llum el proper any i del qual ja ha gravat sis cançons. Per això, viatja periòdicament a Madrid, on treballa amb el productor Candy Caramelo en la realització d'aquest projecte.

Sobre l'estil musical que adoptarà aquest esperat disc, la cantant va avançar que serà "una barreja de tot el que m'agrada, des de pop fins a flamenc, entre d'altres". Entre els seus referents artístics destaquen icones internacionals com Billie Eilish, Rossalia i Bruno Mars, així com talents nacionals com el madrileny Pol Granch.

Compaginant els seus estudis de Batxillerat amb una intensa formació musical que inclou classes de cant i piano al Taller de Músics de Lleida, Maria Fernández es presenta com una de les joves promeses de la música espanyola. La seva activa presència a Instagram (@mariafernandez_music) us permet mantenir una estreta connexió amb els seus seguidors, que esperen ansiosos cada nou llançament d'aquesta talentosa artista.

