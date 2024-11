Experiència immersiva per estimular els sentits dels nadons

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Orfeó Lleidatà va celebrar ahir l’activitat Soc Natura, una experiència immersiva perquè nadons, acompanyats dels seus progenitors, explorin la naturalesa interactuant amb llums, sons, olors i ombres per estimular els seus sentits i creativitat. Una activitat que té com a objectiu que els petits experimentin i descobreixin el món interactuant i que té la particularitat que no hi ha adults que els guiïn, ja que la fan ells sols amb els seus pares.