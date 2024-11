Més de 12.000 racions d'escudella

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

La capital de l’Alt Urgell va repartir ahir 12.450 degustacions d’escudella i de ranxo en el marc de l’organització de l’onzena Trobada d’Escudelles, Ranxos i Sopes Històriques de Caralunya, que aquest any s’ha celebrat de cap a cap del passeig Joan Brudieu. Els veïns de la Seu han tingut aquest any una doble oportunitat de degustar el seu plat típic, l’escudella, que va elaborar la Confraria de Sant Antoni Abat de la Seu, amfitriona de l’esdeveniment.

Abans de les sis del matí, les quinze colles que van participar en l’esdeveniment gastronòmic van posar les calderes al foc per cuinar els plats de cullera que a partir de la una del migdia van degustar els assistents. L’organització va vendre un total de 830 tiquets i cadascun donava dret a fer quinze degustacions. Van ser presents els dotze municipis de Catalunya que formen part de la federació que engloba el col·lectiu (FERSHC). A part de la Seu, no van faltar-hi les poblacions d’Isona (Pallars Jussà), Talarn (Pallars Jussà), Ponts (Noguera), Rialp (Pallars Sobirà), Albons (Baix Empordà), Verges (Baix Empordà), Capmany (Alt Empordà), Castellterçol (Moianès), Gelida (Alt Penedès), Montmaneu (Anoia) i Vidreres (Selva). El Principat d’Andorra va estar representat pels Escudellers d’Andorra la Vella (que també celebren la tradició per a Sant Antoni des del 1969), i la Germandat de Sant Sebastià de Sant Julià de Lòria. D’Itàlia va participar en l’esdeveniment l’associació que elabora la Paniccia de Varallo (Piemont).

La Seu va acollir la tercera edició de la trobada i ara la va rebre per segona vegada.