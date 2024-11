Aquests són els deutes que cancel·larà Hisenda als contribuents

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

En una decisió que busca garantir l'eficiència en l'administració dels recursos públics, l'Agència Tributària ha anunciat la cancel·lació dels deutes tributaris inferiors a sis euros. Aquesta mesura, que entra en vigor amb l'ordre HAC/2816/2002, té com a objectiu evitar despeses innecessàries en la gestió de petites quantitats, el cost de les quals resulta més gran que l'import a recuperar.

La nova política s'aplica a tots els deutes tributaris, independentment del tipus d'impost o taxa involucrada. Això significa que tant particulars com empreses podran beneficiar-se d'aquesta cancel·lació, sempre que el seu deute sigui inferior al llindar establert de sis euros.

Optimització de recursos i reducció de càrregues administratives

Darrere d'aquesta decisió hi ha una clara intenció d'optimitzar els recursos de l'administració pública i reduir les càrregues administratives. Quan es tracta de deutes de petita quantia, el cost associat a la seva gestió, que inclou l'emissió de notificacions, el seguiment i el processament dels pagaments, pot superar fàcilment l'import a recaptar.

Segons dades del Ministeri d'Hisenda, s'estima que el cost mitjà de gestió d'un deute tributari se situa al voltant dels 10 euros. Tenint en compte aquesta xifra, resulta evident que perseguir el cobrament de deutes inferiors a sis euros no és econòmicament viable i acaba generant pèrdues per a les arques públiques.

Casos similars en altres àmbits de l'administració

Aquesta no és la primera vegada que s'adopten mesures similars en l'àmbit de l'administració pública. En el passat, altres organismes, com la Seguretat Social, han establert llindars mínims per al cobrament de deutes, amb l'objectiu d'evitar despeses innecessàries i centrar-se en la recaptació de quantitats més significatives.

A més, en l'àmbit local, alguns ajuntaments també han implementat polítiques semblants per a taxes i impostos municipals. Per exemple, l'Ajuntament de Barcelona va aprovar el 2019 la cancel·lació de deutes inferiors a 30 euros en concepte d'impostos sobre béns immobles (IBI) i vehicles, entre d'altres.

Impacte en els contribuents i en la recaptació tributària

Tot i que aquesta mesura suposa un alleujament per als contribuents amb deutes de petita quantia, cal destacar que el seu impacte en la recaptació tributària global és relativament baix. Segons estimacions de l'Agència Tributària, els deutes inferiors a sis euros representen menys de l'1% del total de deutes tributaris pendents de cobrament.

No obstant això, la cancel·lació d'aquests petits deutes pot tenir un efecte positiu en la percepció dels contribuents sobre l'administració tributària, ja que demostra una voluntat d'adoptar mesures més eficients i evitar càrregues innecessàries.

Un criteri d’eficiència administrativa

La normativa estableix que seran anul·lats i donats de baixa els deutes que compleixin aquestes condicions:

Ser recursos de dret públic gestionats per Hisenda.

Estar en període executiu.

Tenir un import inicial inferior a sis euros.

El criteri darrere d’aquesta decisió rau que el procés de recuperació de deutes petits suposa un cost administratiu superior al benefici per a les arques públiques.

Possibles ajustaments anuals al límit

Encara que el límit general és de sis euros, la normativa permet ajustar-lo a tres euros en circumstàncies especials. Per a això, és necessari que Hisenda publiqui una ordre específica aplicable a un exercici fiscal concret. Aquest ajustament està contemplat per garantir flexibilitat en funció de les necessitats pressupostàries de l’Estat.

Una mesura basada en la practicitat

Lluny de ser un gest d’indulgència, la mesura respon a una lògica d’optimització de recursos, assegurant que l’esforç invertit en la recaptació no superi els beneficis que s’obtindrien. Això permet a Hisenda centrar els seus recursos en recuperar deutes de més quantia i rellevància econòmica.

Com saber si tens deutes amb Hisenda?

L’Agència Tributària ha implementat un sistema senzill i accessible perquè els contribuents puguin verificar si tenen deutes pendents amb l’organisme. Aquest servei, disponible a través de la seua pàgina web oficial, permet conèixer l’estat dels deutes tributàries i realitzar pagaments de forma ràpida i segura.

Requisits per accedir al servei

Per utilitzar aquesta eina, els ciutadans necessiten identificar-se mitjançant un certificat digital, DNI electrònic o Cl@ve, garantint així la seguretat i confidencialitat de la informació.

Passos per a la consulta

Una vegada dins del portal, el sistema mostra automàticament el NIF de l’usuari identificat. La plataforma permet accedir a una relació detallada dels deutes pendents, proporcionant informació com:

Clau de liquidació.

Objecte tributari.

Import pendent.

Període fiscal corresponent.

Situació actual del deute.

Opcions de pagament

El sistema ofereix diverses modalitats de pagament: abonar tots els deutes registrats, seleccionar-ne algunes per al seu pagament o realitzar abonaments parcials. A més, es pot accedir al detall d’un deute específic fent clic en la seua clau de liquidació.

Procés de liquidació

Des de la taula de deutes, l’usuari pot procedir al pagament prement el botó "Pagar". Abans de confirmar l’operació, Hisenda recomana verificar la informació proporcionada, ja que no es podrà modificar l’import una vegada completada la transacció.

Ajornament de deute

Des del 15 d’abril de 2023, els autònoms i pimes poden ajornar deutes amb Hisenda de fins 50.000 euros sense necessitat de proporcionar garanties ni avals. Aquesta mesura augmenta el límit previ de 30.000 euros, facilitant el fraccionament dels pagaments. Tanmateix, aquest canvi no s’aplica de manera retroactiva a sol·licituds d’ajornament ja en tràmit abans de la data esmentada.

Els deutes que es poden ajornar inclouen els pagaments fraccionats de l’IRPF, ja sigui en estimació directa o en mòduls (models 130 i 131), així com la declaració trimestral d’IVA (model 303). Per als impostos anuals, com l’IRPF i l’Impost sobre Societats, també és possible sol·licitar ajornaments.

En el cas de l’IRPF, es pot fraccionar el deute en dos pagaments: un primer pagament del 60% al presentar la declaració i el 40% restant fins la data establerta per Hisenda. L’Impost sobre Societats i la declaració anual d’IVA no tenen aquesta opció d’ajornament, igual com les declaracions informatives que no comporten pagament.

No obstant, no tots els deutes són ajornables. No es poden ajornar les retencions i ingressos a compte, com els models 111, 115 i 123, ni els pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats (model 202). Tampoc no es permet ajornar els deutes derivats de resolucions fermes desestimatòries en reclamacions i recursos.

Per sol·licitar un ajornament, els contribuents poden fer-ho a través de la seu electrònica d’Hisenda des de l’inici del període de pagament fins la data de venciment. La sol·licitud ha d’incloure detalls sobre l’import del deute, el compte bancari per a domiciliació, el motiu de l’ajornament, el tipus de garanties ofertes i el nombre d’ajornaments.

Si el deute és inferior a 50.000 euros, no es requereix garantia i el procés es duu a terme de manera automatitzada. Per a deutes superiors, s’han d’oferir garanties, com un aval bancari o la valoració de béns. L’aval ha de cobrir l’import total del deute més els interessos de demora i tenir una vigència d’almenys sis mesos més enllà del termini de venciment.

El termini màxim per ajornar deutes varia segons l’import: fins 50.000 euros, el termini és de 24 mesos per a persones físiques i 12 mesos per a persones jurídiques; per a deutes superiors a 50.000 euros, el termini es pot estendre fins 60 mesos. En presentar la sol·licitud, s’ha de proposar un calendari de pagaments que Hisenda pot acceptar o ajustar.

Finalment, els costos de l’ajornament depenen de si s’ofereix garantia o no. Amb un aval, s’aplica l’interès legal dels diners; sense garantia, s’aplica un interès de demora del 3,750%, que es calcula sobre el total del deute ajornat.