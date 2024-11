El nou reglament d’estrangeria permetrà regularitzar 900.000 migrants en tres anys

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell de Ministres ha donat llum verda aquest dimarts a una reforma integral del reglament de la llei d’estrangeria que facilitarà la regularització d’unes 300.000 persones migrants cada any durant el pròxim trienni. Segons ha explicat la ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, es tracta de la modificació "més ambiciosa" d’aquest text des de la seua entrada en vigor fa 13 anys.

Entre les principals novetats, destaca la reducció del temps de permanència necessari per accedir a les figures d’arrelament, que passa de 3 a 2 anys. A més, tots els visats tindran una durada inicial d’un any, es reforça la protecció per als treballadors de temporada i es flexibilitza el reagrupament familiar. En paraules de la ministra, la reforma busca escurçar terminis, simplificar procediments i aportar més garanties jurídiques, en línia amb les necessitats del mercat laboral espanyol, la legislació europea i el repte demogràfic del país.

Reformulació de les figures d’arrelament

Una de les mesures estrella és la reformulació dels tipus d’arrelament, passant de quatre (social, laboral, familiar i formatiu) a cinc modalitats: social, sociolaboral, familiar, socioformatiu i de segona oportunitat, aquesta última de nova creació. Els requisits es flexibilitzen i els beneficiaris podran treballar des del primer moment, amb autoritzacions d’un any de durada, tret de la familiar que serà de cinc.

Simplificació de visats i tràmits

Un altre canvi significatiu és la creació d’un títol específic per als visats, que simplifica els procediments i estableix que totes les autoritzacions inicials seran d’un any i les renovacions de quatre. Això evitarà situacions d’irregularitat sobrevinguda. Tampoc no serà necessari abandonar Espanya per obtenir la residència de llarga durada després d’una estada temporal. A més, s’amplia el visat per a recerca de feina de tres mesos a un any.

Impuls a la inclusió laboral i formativa

El nou reglament aposta per la inclusió de la població estrangera a través de la feina, la formació i la família. La majoria d’autoritzacions habilitaran per treballar des de l’inici, inclosos els estudiants. Es crea una autorització específica per a activitats de temporada que milloren la protecció dels treballadors, amb informació clara sobre les seues condicions i possibilitat de canviar de patró en cas d’abús.

En l’àmbit formatiu, els estudiants estrangers tindran una autorització d’estada inicial conforme a la durada dels seus estudis i una via ràpida per enllaçar-la amb un permís de treball en finalitzar. Mentrestant, podran treballar fins 30 hores setmanals.

Millores en el reagrupament familiar

La reforma també amplia els supòsits de reagrupament familiar, amb una nova autorització de residència per a familiars d’espanyols. S’eleva l’edat de fills beneficiaris fins els 26 anys, s’inclouen parelles de fet acreditades i es permet reagrupar fills i progenitors de víctimes de tràfic o violència. "La majoria de beneficiaris seran persones que han obtingut recentment la nacionalitat espanyola", apunta Saiz.

En resum, el nou reglament busca fomentar vies de migració regular, segura i ordenada, adaptant-se a la realitat actual i futura del país. "Espanya necessita entre 250.000 i 300.000 treballadors estrangers a l’any per sostenir el seu estat de benestar", recorda la ministra, subratllant la importància d’aquesta reforma per a la inclusió social i laboral de les persones migrants.