El calendari laboral de Lleida per al 2025: ponts, festes i dies festius

El calendari laboral de Lleida per a l'any 2025 ofereix diverses oportunitats per gaudir de dies festius i ponts. Especialment pels treballadors i treballadores de la capital del Segrià, ja que les dues festes majors de la ciutat cauen en dilluns, permetent així dos ponts de 3 dies seguits.

Entre les dates clau del calendari hi ha l'1 de gener (Cap d'Any), el 6 de gener (Reis), el 18 d'abril (Divendres Sant), l'1 de maig (Dia del Treball), el 24 de juny (Sant Joan), l'11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya), l'1 de novembre (Tots Sants), el 6 de desembre (Dia de la Constitució), el 25 de desembre (Nadal) i el 26 de desembre (Sant Esteve). A més, el dilluns 21 d'abril serà festiu per Dilluns de Pasqua.

Pel que fa a les festes locals de Lleida ciutat, se celebraran el 12 de maig per Sant Anastasi i el 29 de setembre per Sant Miquel. Com que la festa de Sant Anastasi cau en diumenge, es trasllada al dilluns, creant així un pont de 3 dies. El mateix passa amb la festa de Sant Miquel al setembre. Un autèntic regal pels lleidatans i lleidatanes!

Ponts festius addicionals

A banda dels ponts per les festes majors, el calendari del 2025 brinda altres oportunitats. Per exemple, el dia de Reis cau en dilluns 6 de gener, fet que permet allargar el cap de setmana. El Dia del Treball, dijous 1 de maig, també possibilita unes minivacances per als qui puguin agafar festa el divendres 2.

Festes locals a Raimat i Sucs

Cal destacar que als nuclis descentralitzats de Lleida hi ha dies festius propis. A Raimat, se celebra festa local el 28 d'abril i el 25 de juliol. Mentre que a Sucs, les dates són el 15 de maig i el 18 d'agost.