Els farmacèutics ajudaran a detectar i derivar pacients amb símptomes de malaltia mental

El Consell General de Col·legis Farmacèutics (CGCOF) ha presentat la campanya sanitària "Prevenció i actuació farmacèutica en salut mental des de la farmàcia", elaborada al costat de|juntament amb la Societat Espanyola de Psiquiatria i Salut Mental (SEPSM). L’objectiu és potenciar la intervenció del farmacèutic comunitari en patologies mentals, aprofitant la seua posició privilegiada, sanitària i social, per millorar la salut i qualitat de vida d’aquests pacients.

Segons Rita de la Plaza, tresorera del CGCOF, els farmacèutics representen "un autèntic radar" per detectar els primers símptomes, pacients que han deixat de prendre la seua medicació, reaccions adverses, signes d’empitjorament, conductes de risc o suïcides. La campanya, que compte amb la col·laboració de Boehringer Ingelheim, també busca fomentar la derivació a l’especialista, millorar l’educació sanitària i l’autocura, associades a la normalització davant l’estigma.

Guia científica i servei d’educació sanitària

Es desenvoluparà una guia científica juntament amb la SEPSM perquè els farmacèutics aprofundeixin en els seus coneixements sobre les principals patologies mentals, les seues diferències, els signes i símptomes d’alerta i les bones pràctiques de derivació a l’especialista. Abordarà patologies com l’espectre d’esquizofrènia, el trastorn bipolar i el deteriorament cognitiu llevi associat a l’esquizofrènia, entre d’altres.

A més, es posarà en marxa un servei d’educació sanitària a 300 farmàcies rurals, amb dos sessions centrades en l’adherència i el maneig d’aquestes patologies per a pacients i cuidadors. L’objectiu és combatre l’estigma en salut mental, una de les causes per les que molts pacients no volen iniciar o abandonen els seus tractaments.

Col·laboració clau entre farmacèutics i psiquiatres

Marina Díaz, presidenta de la SEPSM, destaca la sòlida confiança del pacient amb el farmacèutic, la qual cosa els permet ajudar a detectar símptomes i conductes de risc, derivar els professionals de salut mental i donar suport a l’adherència als tractaments. A Espanya, on hi ha 10 psiquiatres per cada 100.000 habitants, menys que la mitjana europea, la col·laboració dels farmacèutics resulta especialment beneficiosa.

Els farmacèutics també poden identificar el mal ús o l’abús dels psicofàrmacs per part dels pacients i brindar suport tant a les persones amb trastorns com als seus familiars. Guillermo Martín, farmacèutic i divulgador sanitari en xarxes socials, actuarà com a ambaixador de la campanya, destacant el paper de la farmàcia com a referent en l’acompanyament dels pacients.

Context i situació actual de la salut mental a Espanya

Segons dades del Ministeri de Sanitat, s’estima que un 18,7% de la població espanyola pateix algun tipus de trastorn mental al llarg de la seua vida. Els trastorns més freqüents són els d’ansietat (6,7%), seguits pels de l’estat d’ànim (4,4%) i els relacionats amb el consum de substàncies (1,6%). Malgrat la seua alta prevalença, moltes persones no busquen ajuda professional a causa de l’estigma i la falta d’informació.

La pandèmia de COVID-19 ha agreujat aquesta situació, amb un augment significatiu dels casos d’ansietat, depressió i estrès posttraumàtic. Segons un estudi de la Universidad Complutense de Madrid, el 65% dels espanyols ha patit símptomes d’ansietat i depressió durant el confinament. En aquest context, el paper dels farmacèutics com a primera línia d’atenció sanitària cobra encara més rellevància.