Espera de set mesos a Lleida per a la valoració del grau de la Dependència

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les persones que volen accedir als ajuts de dependència han d’esperar, de mitjana, més de set mesos a les comarques lleidatanes des de la sol·licitud de valoració del grau fins a tenir un programa individual d’atenció (PIA).

Segons les dades publicades pel departament de Drets Socials corresponents al mes de setembre, els serveis de valoració de la dependència (Sevad), que s’encarreguen de determinar si una persona pot accedir als ajuts i de quin tipus de dependència (graus I, II i III) a la vegueria de Lleida tenen un temps mitjà d’espera de 155 dies, que en el cas del Pirineu són de 153 i a Aran, de 26.

Al seu torn, a aquest temps se li ha de sumar l’espera per al PIA, que determina les modalitats d’intervenció segons les necessitats de l’usuari i que gestionen els Serveis Socials. En aquest cas, el temps mitjà d’espera a Lleida, Alt Pirineu i Aran és de 67 dies. D’aquesta manera, al pla la demora és de 222 dies, al Pirineu, de 220, i a Aran, de 93.

Segons les dades, publicades per primera vegada per Drets Socials, el mes de setembre els Sevad van resoldre 252 valoracions a les comarques lleidatanes (211 a Lleida, 40 al Pirineu i una a Aran). A més, al final d’aquest període en tenien pendents un total de 3.591. Quant al PIA, els Serveis Socials van resoldre 388 expedients al setembre.

En el conjunt de Catalunya, al setembre el temps mitjà d’espera per accedir a la dependència és d’uns vuit mesos i mig (258 dies), dels quals 139 són per a la valoració, més els 119 per a la redacció del PIA.

Segons va publicar l’ACN, Imserso assenyala que entre gener del 2023 i octubre del 2024 el temps mitjà d’espera a Catalunya s’ha reduït en 29 dies gràcies a la important reducció de 50 dies en l’elaboració del PIA i un augment de 13 dies en la valoració del grau.