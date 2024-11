Paga extra de Nadal per als pensionistes: quan es cobra i qui la rep?

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’esperada paga extra de Nadal, un benefici que milions de pensionistes a Espanya esperen amb il·lusió, s’abonarà aquest any 2024 juntament amb la pensió ordinària del mes de novembre. Segons el calendari habitual de la Seguretat Social, aquest ingrés es farà el dilluns 25 de novembre, encara que algunes entitats bancàries opten per avançar el pagament per a més comoditat dels seus clients.

Avançaments per part d’entitats bancàries

Malgrat que l’abonament oficial està programat per a l’últim dia hàbil del mes, certs bancs com Bankinter i Santander permeten als pensionistes disposar dels seus diners amb alguns dies d’antelació. A continuació, es detalla el calendari de pagaments segons les principals entitats financeres:

Bankinter : dijous 21 de novembre.

: dijous 21 de novembre. Santander : divendres 22 de novembre.

: divendres 22 de novembre. CaixaBank : diumenge 24 de novembre.

: diumenge 24 de novembre. BBVA , Sabadell , ING , Ibercaja , Unicaja , Abanca : dilluns 25 de novembre (dia oficial).

, , , , , : dilluns 25 de novembre (dia oficial). EVO Banc : dimecres 27 de novembre.

: dimecres 27 de novembre. Pibank : dilluns 2 de desembre.

Què inclou la paga extra de Nadal?

Aquesta paga extraordinària, coneguda popularment com "extra de Nadal", equival a una mensualitat ordinària de la pensió. Es tracta d’un ingrés fonamental per a molts jubilats, ja que els ajuda a fer front a les despeses addicionals pròpies de la temporada nadalenca. Tanmateix, aquells pensionistes la paga dels quals està prorratejada reben l’import distribuït en els 12 mesos de l’any, per la qual cosa no perceben aquesta mensualitat addicional de manera independent.

La quantia de la paga varia en funció del tipus de pensió que es rebi (jubilació, incapacitat permanent, viudetat, orfandat o d’altres). En qualsevol cas, està exempta d’impostos en la seua totalitat, igual com la resta de les pensions contributives.

La importància d’aquest ingrés en la temporada nadalenca

La paga extra de Nadal no només suposa un respir econòmic per cobrir les despeses típiques d’aquestes dates, com regals, sopars o viatges, sinó que també representa una oportunitat perquè molts pensionistes gaudeixin d’activitats especials en companyia dels seus éssers estimats. A més, permet a aquells amb pensions més ajustades planificar millor el seu pressupost anual.

L’any 2024, aquesta mesura es consolida com un suport financer clau per a més de 9,5 milions de pensionistes a Espanya. Per això, és aconsellable que els beneficiaris verifiquin amb la seua entitat bancària la data exacta d’abonament i, en cas de tenir dubtes, consultin directament amb la Seguretat Social o a través de la seua oficina bancària.

La paga extraordinària de Nadal té el seu origen en la dècada de 1950, quan es va establir com un benefici addicional per als treballadors. Amb el temps, es va estendre també als pensionistes, convertint-se en un dret reconegut per la legislació espanyola.

Al llarg dels anys, la quantia de la paga extra ha anat evolucionant en funció de diversos factors, com la situació econòmica del país o les reformes del sistema de pensions.