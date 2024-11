Aspros vetlla pels dret sexuals i la intimitat de persones amb discapacitat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fundació Aspros va celebrar dimarts passat una jornada per donar a conèixer el seu servei de Sexoafectivitat i intimitat, que va dirigit a persones amb discapacitat intel·lectual i problemàtica de salut mental de l’entitat. A través d’aquest projecte, l’equip de professionals ofereix tallers, recursos i eines per tractar temes com ara la salut sexual i reproductiva, la intimitat i les relacions interpersonals, en un marc ètic i educatiu.

Per aquest motiu, la Fundació Aspros ha format més de 200 professionals del seu equip perquè puguin treballar aquesta temàtica sota un mateix criteri de salut, ètic, legal i professional. A més, s’han fet formacions específiques per fer front a situacions d’abús. També s’han fet sessions i tallers amb persones amb discapacitat per oferir recursos sobre aquesta matèria i establir bones pràctiques en els diferents centres de l’entitat. D’aquesta forma, dimarts va tenir lloc la tercera i última sessió del cicle Espais en família, uns encontres organitzats amb el suport de Drets Socials i Inclusió i Dincat.