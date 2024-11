La natalitat més baixa en 25 anys

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les comarques lleidatanes van tornar a registrar l’any passat un descens de la natalitat i van assolir la xifra més baixa dels últims 25 anys i que continua un exercici més per sota dels 4.000. Segons les dades publicades ahir per l’INE sobre el Moviment Natural de la Població, a Lleida el 2023 hi va haver 3.109 naixements, la qual cosa suposa un 3,7% menys que el 2022 i, si es compara amb fa una dècada, el descens arriba fins al 24,6%. Les xifres apunten que en aquests deu anys hi ha menys mares joves i repunten les majors de 40 anys, que el 2023 van ser un total de 200, prop d’un 30% més que el 2013. En el cas de les mares que superaven els 45 anys, la xifra s’ha multiplicat per dos. Així mateix, augmenten els naixements de mares estrangeres, que representen el 39,7% del total així com aquelles que no estan casades, amb un percentatge del 45,13% davant el 39,5% de fa deu anys. A la província de Lleida, l’edat mitjana de maternitat es va situar en 31,95 anys, per sota de la mitjana estatal, que va ser de 32,6 anys. Una tendència que podria revertir-se el 2024 si es mantenen les xifres actuals, ja que fins al setembre hi va haver 2.366 naixements a Lleida, un 1,2% més que en el mateix període de l’any passat.

D’altra banda, el 2023 van morir 4.222 persones a les comarques lleidatanes, un 7,14% menys que un any abans. D’aquesta forma, segons les dades de l’INE, el saldo vegetatiu de la població es manté en negatiu, ja que van morir 1.113 persones més de les que van nàixer. Per edats, més de sis de cada deu morts van ser de persones de 80 anys o més. Mentrestant, l’esperança de vida va tornar a repuntar i es va situar el 2023 en 83,65 anys a Lleida, un punt més que fa deu anys.

Lleida va registrar l’any passat 1.419 unions i l’edat mitjana per casar-se es retarda als 37,8 anys

Respecte als matrimonis, l’any passat es van registrar 1.419 unions a Lleida, un 4,57 menys respecte al 2022. En canvi, sí que van augmentar lleugerament entre persones del mateix sexe, amb 34 enllaços, dos més que un any abans. A més, es manté la tendència de celebració civil per contreure matrimoni, representant més del 89% del total.

Les dades també mostren que es retarda l’edat a l’hora de contreure matrimoni, ja que la mitjana es va situar l’any passat en els 37,88 anys (39,33 en els homes i 36,48 en les dones) davant els 35,41 anys de mitjana en els dos sexes del 2013.

En el conjunt d’Espanya, la natalitat va tornar a registrar un descens del 2,6% i certifica que el nombre de naixements continua la tendència a la baixa de l’última dècada, només interrompuda el 2014. Des de l’any 2013, han baixat un 24,7%.

D’altra banda, entre els nounats, entre 2020 i 2022 a Lleida Júlia, Ona i Martina van ser els més repetits en nenes, i Marc, Jan i Martí, en nens. A Catalunya, dels que n’hi ha xifres del 2023, els més elegits per als nadons van ser Jan, Biel i Leo, en nens, i Martina, Júlia i Mia, per a les nenes.