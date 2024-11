El Xup Xup Solidari recapta 10.000 €

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La quinzena edició de la iniciativa Xup Xup Solidari va recaptar ahir 10.000 euros en benefici de la Fundació Arrels Sant Ignasi, l’entitat lleidatana que lluita pels drets de les persones en situació d’exclusió social i sense llar. Per aconseguir-ho, l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida (Eschotur), ubicada a la partida de la Caparrella, va acollir ahir un sopar tipus còctel –un format que ja va introduir l’any passat– que va reunir unes 200 persones. El menú de la vetllada va incloure aperitius freds i calents elaborats i servits pels mateixos alumnes de l’Eschotur, així com per les diferents societats gastronòmiques que integren l’associació Xup Xup Lleida: Amics del Bacallà, El Cauet del Segrià, Lo Tall, la Fecoll i diversos cellers de proximitat.

El sopar va combinar platets típics de la cuina del país –com pernil, coca d’escalivada, fideuà, esqueixada de bacallà o, per descomptat, caragols a la catxipanda–, amb cuina internacional, de la qual destaquen el tzatziki amb cruixent de natxos, quant a refrigeris freds, i el bao de pulled pork, entre els aperitius calents. La secció dolça es va complementar amb torrons variats de Torrons Alemany i altres postres com ara escuma de mandarina o brownie amb castanyes i crema de palosanto. Paral·lelament, es va preparar un menú adaptat a celíacs. Així mateix, aquest any es va afegir una degustació elaborada per un col·lectiu de mares vinculades a l’Esplai la Plaça d’Arrels al Secà de Sant Pere. El preu del tiquet era de 45 € i també es va establir una fila 0 per als que no hi van poder assistir però volien contribuir igualment en la causa.

La iniciativa, que pretén fomentar la tasca d’acollida i acompanyament de persones vulnerables que exerceix Arrels Sant Ignasi, ja s’ha consolidat per aquestes dates, en ple mes de novembre.