Activada l'alerta per ratxes de vent de més de 70 km/h a les comarques lleidatanes

Protecció Civil ha activat l'alerta del pla per forts vents (Ventcat), per la previsió de ratxes de fins a 72 km/h a diversos punts del territori, especialment a les comarques del nord i l'oest de Catalunya. A banda, dilluns al migdia es poden assolir els 90 km/h a zones elevades i a sotavent de les carenes. N'ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) que ha apuntat que aquest llindar es pot superar a qualsevol cota a la Val d'Aran. L'episodi arrencarà diumenge al vespre i s'allargarà fins la nit de dilluns. Protecció Civil ha recordat que cal extremar especialment les precaucions en la conducció i també en totes les activitats que es realitzin a l'aire lliure.

Segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) hi haurà possibilitat de ratxes de vent superiors a 72 km/h de component sud a les comarques de l'extrem nord-est: l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Val d'Aran. A partir de la mitjanit s’afegiran les comarques del Segrià, el Pla d'Urgell, l’Urgell, la Segarra, les Garrigues, la Conca de Barberà, la Ribera d'Ebre i el Priorat.

Fins dilluns al vespre es mantindrà l’afectació pel vent en aquests territoris i s’incrementarà especialment fins al migdia a la Val d'Aran, el Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Ripollès. Les ràfegues de vent a les zones elevades i a sotavent de les carenes podran superar el llindar de 90 km/h de forma local al migdia.

Consells d’autoprotecció

Protecció Civil ha recordat que cal extremar especialment les precaucions en la conducció i també en totes les activitats que es realitzin a l’aire lliure, evitant sobretot les zones boscoses on podrien caure branques o arbres. A més, també en l’àmbit urbà cal ser molt prudent amb la possible caiguda d’elements estructurals a la via pública.



A escala preventiva, ha indicat que cal retirar de façanes i balcons els elements que puguin quedar inestables i caure pel vent. Alhora, ha assenyalat que tampoc és segur protegir-se darrere de murs o cartells publicitaris si no són estables.