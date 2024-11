Movistar anuncia pujades en les seues tarifes de fins sis euros a partir del gener

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Movistar ha anunciat una pujada de preus de les seues tarifes a partir del 13 de gener, com a conseqüència de l’augment generalitzat dels costos del sector i especialment dels principals proveïdors de continguts de televisió.

Aquesta pujada, que variarà en funció de les tarifes, no afectarà les promocions que tinguin els seus clients, ja que aquestes es continuaran gaudint de fins que acabi l’oferta, segons ha informat la companyia als seus clients aquest dilluns i han confirmat a EFE fonts de l’operador.

La majoria dels increments previstos seran inferiors als sis euros i el més habitual serà de tres euros. Movistar aplicarà una pujada de preus als seus diferents paquets, sent els que tenen televisió els més afectats, degut precisament a aquest increment de tarifes dels seus principals proveïdors de continguts.

Afectaran per exemple paquets com Movistar Max, una tarifa que inclou mòbil, fix, fibra i televisió en una mateixa factura, que pujarà tres euros al mes; i a Movistar Plus +, un euro. Els que continguin Netflix pujaran uns dos euros, mentre que si tenen futbol, un total de quatre. Telefónica ha destacat la inversió que efectua per oferir un servei de xarxa de fibra i 5G d’una forma ràpida i fiable.

En el que va de 2024 l’operadora ha anunciat tres pujades de preus. La primera d’elles va ser de manera generalitzada al gener, la segona va ser delimitada a algunes tarifes concretes al maig i ara ha arribat la tercera, que entrarà en vigor el 2025.