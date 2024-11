Ni Luna ni Blaky: aquest és el nom de gos més popular a Catalunya

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un any més, Rover.com, el marketplace online més gran del món per a la cura de mascotes, ha analitzat les dades de milions de propietaris a la seua plataforma per revelar-ne quins són els noms de gos més populars a Espanya. L’informe destaca les principals tendències a l’hora d’elegir com anomenar els nostres amics de quatre potes.

A Catalunya, el nom que es manté en el cim és Coco, seguit de prop per Nala, Lola i Luna. Tanmateix, l’estudi també identifica els noms que més han augmentat en popularitat aquest any, i que marquen tendència. Entre ells destaquen Boo, Nacho i Pepi.

Top 10 de noms de gos per volum a Catalunya el 2024

1. Coco

2. Nala

3. Lola

4. Luna

5. Kira

6. Thor

7. Max

8. Otto

9. Mia

10. Rocky

Top 10 de noms de gos tendència a Catalunya el 2024

1. Boo

2. Nacho

3. Pepi

4. Flocky

5. Fluffy

6. Kimi

7. Llum

8. Tila

9. Bartolo

10. Blaky

Influències musicals i de la reialesa en els noms de gossos

A nivell nacional, l’estudi revela algunes curioses influències a l’hora de batejar les mascotes. La música sembla ser una gran font d’inspiració, amb noms com Taylor (en honor a la cantant Taylor Swift) experimentant un augment del 373% en popularitat. Altres artistes com Camilo, Quevedo i Omar també han deixat la seua empremta en les tendències de noms canins.

Però les influències van més enllà de la música. Per primera vegada, el nom Leonor entra en la llista nacional, possiblement inspirat per la Princesa d’Astúries. A més, cantants internacionals com Beyoncé, Karol G, Myke Towers i el dj Tiesto també han servit de musa per a molts amos de gossos.

La importància de triar el nom adequat per al teu gos

Escollir el nom perfecte per a la nostra mascota és una decisió important. No només és la forma en què els anomenarem per la resta de les seues vides, sinó que també pot reflectir la nostra personalitat, interessos i vincles emocionals. Ja sigui inspirat per personatges famosos, tendències populars o simplement per la seua sonoritat, el nom del nostre gos diu molt de nosaltres com a amos.

A més, optar per un nom fàcil de pronunciar i recordar pot ser beneficiós a l’hora d’entrenar la nostra mascota. Els gossos tendeixen a respondre millor a noms curts i distintius, que puguin associar clarament amb ordres i elogis.