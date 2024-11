Més de 200 lleidatanes tenen un 'botó' d'emergència per violència masclista

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total de 209 lleidatanes compten actualment amb un botó d'emergència per sol·licitar ajuda en cas de veure's en perill com a víctimes de violència masclista, una xifra que marca un nou rècord. Lleida es va mobilitzar ahir per reclamar la implicació de tota la societat contra aquesta xacra perquè “la vergonya i la por canviïn de bàndol”.

Un total de 209 lleidatanes víctimes de violència masclista compten amb un botó d’emergència per sol·licitar ajuda en cas de veure’s en perill. Segons les dades a setembre del 2024, la xifra torna a marcar un rècord i supera les de tot el 2023, que va tancar amb 189 dispositius connectats al Servei Telefònic d’Atenció i Protecció a les víctimes de violència de gènere (Atenpro). Que la vergonya i la por “canviïn de bàndol” i que tota la societat s’impliqui en l’erradicació de les violències masclistes van ser ahir les premisses de l’acte institucional celebrat a la plaça Víctor Siurana de Lleida, amb la presència d’institucions i cossos policials. El manifest unitari va assenyalar que a Catalunya el 79,3% de les dones han patit algun tipus de violència al llarg de la seua vida i el 65,2%, alguna forma de violència sexual. El text, que van llegir l’artista Luz Estela Londoño i la professora d’INEFC Lleida Luciana Spadafora, va interpel·lar tota la societat a “trencar el silenci” davant d’aquelles agressions que, en moltes ocasions, s’han normalitzat com “mirades, gestos, xiulets, comentaris grollers o opinions sobre el físic” i van defensar el dret de tenir “uns carrers lliures i segurs”.

Des de començament d’any, el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de Lleida ha atès 121 dones per violència masclista i la Urbana ha fet 52 detencions, mentre que la Generalitat ha atorgat prop d’un milió d’euros en subvencions per a la prevenció i sensibilització. Fins al juliol, els Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE) de Lleida i el Pirineu han atès 269 casos de dones i adolescents i els Mossos han registrat 102 denúncies per agressió sexual fins al juny.

“La lluita continua sent l’únic camí i no pararem fins a ser lliures”

Desenes de persones van sortir ahir al carrer a Lleida ciutat convocades en dos actes diferenciats per la Coordinadora 8M Lleida i Marea Lila. El primer va començar a les 19.00 hores a la plaça Ricard Viñes, en la qual van iniciar un recorregut amb torxes en mà que va acabar a la subdelegació del Govern central. Les manifestants van fer parades al Rectorat de la UdL, la delegació del Govern a Lleida, la Paeria i finalment a la subdelegació. Davant de les diferents administracions van reivindicar millores en l’atenció a les víctimes, més protecció institucional, judicial i policial i van denunciar la precarització laboral. També van recordar la situació que viuen dones i nens a Gaza. Així mateix, van fer menció als casos de violències masclistes que s’han registrat en diferents esferes de la societat com la política o l’esport, i van recordar el cas de Gisèle Pelicot.A les 19.30 hores, va començar una concentració convocada per Marea Lila a la plaça Sant Francesc, on van llegir un manifest per reivindicar la lluita feminista “com l’únic camí per poder ser lliures”. Van denunciar els feminicidis, la precarització de les dones en diferents sectors socials i la falta de recursos, per a la qual cosa van reclamar a les administracions més implicació. “Ni una morta més, no pararem fins a ser lliures”, van reclamar. En les dos manifestacions van clamar contra els discursos d’odi de la ultradreta cap al feminisme. I en totes dos mobilitzacions van acabar al crit de “Visca la lluita feminista”.