La Seu estrenarà pessebre vivent aquest Nadal

La programació d’El Món Màgic de les Muntanyes de la Seu d’aquest any estrenarà la primera edició d’un pessebre vivent amb les escenes més representatives de la vida de Jesús de Natzaret. Serà els dies 21, 22, 28 i 29 de desembre, de les 19 a les 20 hores, amb un recorregut pels principals carrers del centre històric, incloent el claustre de la catedral de Santa Maria i l’església de Sant Miquel. La iniciativa la impulsa l’associació Pessebre Vivent de la Seu, de recent creació, i hi participaran més d’un centenar actors voluntaris. El preu per presenciar el pessebre, amb visites guiades, serà de 5 euros per als nens de 5 a 12 anys, de 9 euros per als majors de 12 anys i gratuït per als nens menors de 5 anys.

La programació nadalenca inclou més de seixanta propostes lúdiques per a tots els públics. Destaca la primera de les activitats, prevista per al matí d’aquest dissabte, en què famílies senceres aniran al bosc a la recerca del tió. Pel seu costat, la regidora de Cultura i Educació, Christina Moreno, va destacar la participació d’associacions i entitats per tenir un programa “tan ampli i ric”.