Això és el que explica la Guia Michelin dels restaurants amb estrella de Lleida

La Guia Michelin, referent indiscutible al món de la gastronomia, ha tornat a reconèixer l’extraordinària tasca de tres restaurants ubicats a la província de Lleida. A la recent gala celebrada a Múrcia, aquests establiments han revalidat la seua preuada estrella, consolidant així la seua posició a l’olimp culinari espanyol. Però, què diu la prestigiosa guia gastronòmica d’aquests tres restaurants lleidatans?

La Boscana: "Un restaurant especial? Aquest sorprèn per l’experiència culinària que ofereix i per la seua integració en la naturalesa; de fet, posseeix pavellons vidrats que surten a bonics jardins, frondoses arbredes, un idíl·lic estany... per alguna cosa és un dels més romàntics d’Espanya! Al seu elegant menjador, amb moltíssima llum natural i detalls de disseny, descobrirà un discurs culinari d’autor, ja que Joël Castanyé planteja una cuina que cuida els detalls, tant des del punt de vista tècnic com referent a la posada en escena. El xef, que reformula amb encert els sabors lleidatans, busca a través dels seus menús (normalment un de petit i un altre de més ampli de temporada) la simbiosi dels plats salats amb els sabors de les fruites que puguin potenciar-los, ja que en l’entorn tenen també diverses finques fruiteres i fins el seu propi hort. La seua deliciosa Cassoleta de porc i poma ret homenatge a dos icònics productes de Lleida!"

Malena: "Aquesta casa, portada en família als afores de Gimenells, recupera una antiga explotació agrària que avui col·labora amb l’IRTA (Institut d’Investigació i Tecnologia Agroalimentària) promovent les fruites de la zona. Allà, es presenta amb un bonic celler vidrat, la cuina vista, un menjador actual... i un coquet privat amb llar de foc. El xef, conegut com a Xixo Castaño, ofereix una gastronomia moderna, de base tradicional, que veu la llum a través de dos menús (De la Pizarra i Q) i una carta que pren plats d’ambdós. Sol iniciar la seua proposta amb un tast d’olis sobre pans artesans i té en el seu magistral ús de les brases un dels seus punts forts, ja que ha dissenyat una tecnologia que, gràcies al vapor, permet als aliments absorbir les aromes despreses per les brases."

Fogony: "En una localitat com Sort, famosa per tenir l’administració de loteria amb més venda online d’Espanya (La Bruixa d’Or), molts pensaran que l’existència d’una Estrella MICHELIN és una qüestió de sort, però... d’això res! En aquesta casa familiar, el nom de la qual recorda a l’efecte del vent que entra fred i humit pel Pirineu Catalans per tornar-se càlid i sec quan arriba a la comarca del Pallars Sobirà, defensen els valors del "Km 0". La xef Zaraida Cotonat, que avui cuina mà a mà amb el seu fill, proposa a través dels seus menús una cuina creativa que combina tradició, modernitat i sostenibilitat, ja que sempre exalta l’ús de productes de proximitat (pollastres de la Torre d’Erbull, truites de Tavascán, vedella "Bruneta" del Pirineu, corder de raça "Xisqueta"...)"

Lleida: una destinació gastronòmica a l'alça

La revalidació de les estrelles Michelin per part d’aquests tres restaurants lleidatans posa de manifest el creixent protagonisme de Lleida en el panorama gastronòmic nacional. Amb una aposta decidida per la qualitat, la innovació i el respecte pels productes locals, aquests establiments s’erigeixen com a ambaixadors de la riquesa culinària d’aquesta província.

La Guia Michelin : un segell d’excel·lència

La Guia Michelin, amb més d’un segle d’història, s’ha consolidat com el màxim referent en l’avaluació de restaurants a nivell mundial. Les seues cobejades estrelles són sinònim d’excel·lència, creativitat i experiències gastronòmiques inoblidables. La presència de La Boscana, Malena i Fogony en aquesta prestigiosa guia és un reconeixement a la seua incansable tasca i un motiu d’orgull per a la gastronomia lleidatana.