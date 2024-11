La Fundació Aspros estrena l'Espai Josep Vallverdú a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’escriptor i il·lustrador lleidatà Josep Vallverdú va inaugurar ahir, als seus 101 anys, les noves instal·lacions de la Fundació Aspros, que porten el seu nom. L’Espai Josep Vallverdú és el nou equipament de l’entitat lleidatana, que assisteix persones amb discapacitat, i es dedicarà especialment a la formació i a l’ocupació laboral dels seus membres. La inauguració de l’espai, que es troba a l’avinguda Joana Raspall de Lleida, va reunir més de 70 persones.

Actualment, a través del programa Impulsa’t, la fundació assisteix més de 350 persones amb discapacitat intel·lectual i/o problemes de salut mental en l’àmbit de l’orientació, la formació i l’ocupació laboral. Durant l’acte d’inauguració, dos dels beneficiaris d’Impulsa’t van compartir amb els assistents la seua experiència amb el servei.

El nou espai no només es posa en marxa per donar servei a les persones adscrites a la Fundació Aspros sinó que també servirà com a punt formatiu per a professionals i famílies del sector. Paral·lelament, el centre posarà les seues sales a disposició de la ciutadania per ser llogades amb la intenció de treballar en projectes de creació i enfortiment de vincles comunitaris i personals.

Josep Vallverdú i la seua aleshores esposa Isabel Arqué van ser uns dels impulsors de la Fundació Aspros, una entitat sense ànim de lucre els inicis de la qual es remunten al 1962, després que naixés l’Eloi, el seu fill que presentava una discapacitat mental i que ara té 72 anys. En homenatge al llegat de Vallverdú, el nou centre s’ha dissenyat sota el seu imaginari creatiu, per la qual cosa les sales porten noms vinculats al seu univers literari. En aquest sentit, l’escriptor va voler destacar la “tenacitat” que ha caracteritzat l’associació al llarg dels seus 62 anys d’història.

Per la seua part, la decoració dels exteriors del centre van a càrrec de l’artista lleidatana Txus Montejano. Per una altra banda, la Fundació Aspros ja va estrenar a començaments d’aquest mes una llar-residència del complex Casa Nostra, ubicada a Sudanell, com va publicar SEGRE. Aquest edifici destaca pel seu disseny inspirat en una llar que pretén fomentar l’autonomia dels seus residents, i pels seus criteris de sostenibilitat i d’eficiència energètica.