Guissona celebra un cap de setmana tecnològic i creatiu amb les fires de Playmobil, Lego i Robòtica

Aquest cap de setmana, la localitat de Guissona es converteix en l’epicentre de la diversió i l’aprenentatge amb la celebració simultània de dos fires que atreuen visitants de totes les edats: la 4a Fira Playmobil i Lego i la IV Fira de la Robótica. Ambdós esdeveniments ofereixen una àmplia varietat d’activitats, exposicions i tallers que permeten als assistents submergir-se en el fascinant món de les miniatures i la tecnologia.

Un univers en miniatura

La Fira Playmobil i Lego, que es duu a terme al pavelló municipal 11 de Setembre, és un paradís per als amants de les figures en miniatura. Els visitants poden admirar impressionants diorames i exposicions creades amb les populars peces de Playmobil i Lego, així com adquirir productes exclusius en els punts de venda especialitzats.

Però la fira va més enllà de la simple contemplació. Els organitzadors han preparat una sèrie d’activitats interactives perquè els assistents s’involucrin i posin a prova la seua creativitat. Una de les propostes més originals és la recerca de la figura que no encaixa als diorames de l’espai. Aquells que aconsegueixin trobar-la podran participar en un sorteig especial.

A més, els visitants tindran l’oportunitat d’aprendre a construir el seu propi regal utilitzant peces de Playmobil. Aquesta activitat és perfecta per fomentar la imaginació i les habilitats manuals dels més petits.

Un altre dels grans atractius de la fira és el concurs del click rural. Els participants hauran de fer una foto a una de les figures en un ambient rural i compartir-la a Instagram. Aquesta iniciativa busca ressaltar la versatilitat de les miniatures i la seua capacitat per recrear escenaris diversos.

Robòtica i intel·ligència artificial a l’abast de tots

D’altra banda, la IV Fira de la Robòtica, que es desenvolupa en l’espai La Llavor, té per objectiu atansar la intel·ligència artificial i la realitat virtual a la ciutadania. Aquest certamen, que es va inaugurar dijous passat i es prolongarà fins diumenge, ofereix una sèrie de tallers i demostracions perquè els visitants puguin conèixer de prop els últims avanços en aquestes disciplines.

La robòtica i la intel·ligència artificial són camps en constant evolució que estan transformant la nostra manera de viure i treballar. La fira de Guissona brinda una oportunitat única perquè persones de totes les edats puguin familiaritzar-se amb aquestes tecnologies i descobrir el seu potencial.

Una experiència completa

Més enllà de les fires per si mateix, Guissona es bolca en oferir una experiència completa als visitants. A l’exterior del pavelló 11 de Setembre s’instal·larà una zona de lleure amb diverses atraccions perquè els més petits puguin disfrutar al màxim de la seua visita.

Així mateix, diversos establiments de la zona se sumen a la celebració oferint menús especials durant el cap de setmana. D’aquesta manera, els assistents podran reposar forces i degustar la gastronomia local entre una activitat i una altra.

Per a aquells interessats en la història i la cultura, el Museu de Guissona obre les seues portes dissabte amb un horari estès. Els visitants podran accedir al museu amb l’entrada de la fira i descobrir un impressionant diorama romà. A més, s’oferirà una visita guiada gratuïta a les 12:00 hores.

Informació pràctica

La 4a Fira Playmobil i Lego tindrà lloc al pavelló municipal 11 de Setembre de Guissona els dies dissabte i diumenge de 11:00 a 14:00 hores. Per la seua part, la IV Fira de la Robòtica es durà a terme en l’espai La Llavor des de dijous fins diumenge. L’entrada per a la Fira Playmobil i Lego té un cost de 3 euros.

Guissona es converteix aquest cap de setmana en una destinació obligada per als amants de les miniatures, la robòtica i la tecnologia. La 4a Fira Playmobil i Lego i la IV Fira de la Robòtica ofereixen una àmplia varietat d’activitats, exposicions i tallers per a tots els públics. A més, la localitat brinda una experiència completa amb atraccions, menús especials i la possibilitat de visitar el Museu de Guissona. Una cita ineludible per a disfrutar i aprendre en família.