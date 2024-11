Lleida ja posa llum al Nadal

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) va inaugurar ahir la seua proposta d’il·luminació per a les festes nadalenques sota el títol L’estel, un regal de llum, un muntatge que es podrà veure fins al 7 de gener i que dona continuïtat a l’arbre de Nadal que l’any passat va ocupar el pati de l’equipament. En aquesta ocasió, les mirades se centraran en una estrella de 7,5 metres de d’alt per 7,5 metres d’ample que estarà acompanyada per un gran espectacle lluminós que posa la coreografia a una banda sonora d’inspiració nadalenca.

En total, 75 metres de tires led, 60 projectors robotitzats i una màquina de fum, amb l’objectiu de regalar a la ciutadania “un astre que vol ser la llum que ens marca el camí, que ofereix una experiència màgica a petits i adults i que busca consolidar el Pati de l’IEI com un espai de trobada durant aquestes dates tan assenyalades”. L’espectacle també pretén reforçar el paper de la cultura com a motor de cohesió i dinamització social.

La instal·lació es podrà veure fins al 7 de gener vinent, de 17.30 a 20.30 hores. Cada sessió dura 6’35” i se’n faran sis cada hora. En total es preveuen 18 sessions al dia. A més, s’ha instal·lat una pantalla a l’entrada amb un comptador per informar del temps que queda fins a la següent. El muntatge impactarà els visitants tant de dia com de nit, ja que està format per un gran estel que prendrà vida pròpia amb la il·luminació.

Aquest Nadal, torrons amb premi al comerç local. Sota aquest lema, l’ajuntament d’Agramunt, amb la col·laboració de la Unió de Botiguers i Industrials del municipi i de l’IGP Torró d’Agramunt, ha ideat una campanya comercial per a aquestes festes que pretén “promocionar el nostre torró, un producte molt nostrat i molt nadalenc”, va dir l’alcaldessa, Sílvia Fernàndez. La campanya consta de 7.500 unitats del Torró d’Agramunt, de les quals un 10% contenen premis valorats en 5.000 euros, entre vals de descompte, entrades per al cine, descomptes del 20% per a les obres del cicle Brots i marxandatge local.

Per aconseguir una pastilla del Torró d’Agramunt amb el nou embolcall de l’IGP dedicat a un poema de Guillem Viladot, els clients han de fer compres superiors a 25 euros en algun dels 63 comerços adherits a la campanya. La iniciativa començarà el dilluns 2 de desembre i suposarà un impacte de més de 187.000 euros en els negocis locals.

D’altra banda, la regidora de Promoció Econòmica i Comerç de l’ajuntament de la Seu d’Urgell, Gemma Tó, va presentar ahir Sabors de Nadal, amb productes de proximitat de cara a les festes nadalenques, que es poden adquirir a 12 comerços. La iniciativa s’emmarca dins de la programació El Món Màgic de les Muntanyes.

Encesa de llums i màping a la façana de la Paeria aquesta tarda

La Paeria encendrà avui els llums de Nadal als carrers lleidatans a les 18.00 hores a la plaça Paeria i una hora després a Ricard Viñes, amb l’estrena de la cançó del Grup SEGRE. A les 20.00 hores es farà el mateix a la plaça Sant Jordi, a la Bordeta. També avui s’inaugurarà el màping a la façana de la Paeria, a les 18.00 hores, amb una durada de sis minuts. Hi haurà cinc sessions al dia cada mitja hora entre el 14 i el 21 de desembre.

D’aquesta forma arrancaran les activitats nadalenques amb la campanya Lleida. On la boira fa la màgia, amb més de 200 propostes. S’il·luminaran més de 18 quilòmetres linials de carrers, un 40% més que l’any passat, i es triplicarà el nombre de motius nadalencs amb més de 900, incloent 33 estructures voluminoses en 3D. La programació inclou la nova exposició de Lo Baratillo al pati de la Paeria, la Factoria dels Reixos, ampliada a 13 sessions a la Llotja o la recepció als Ambaixadors de Lleida al Museu Morera.