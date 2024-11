El Mamapop conquereix la Llotja

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest cap de setmana, el teatre de La Llotja de Lleida acull la el retorn de Mamapop amb el seu espectacle "Generación Movida", coincidint amb el desè aniversari d’aquesta iniciativa solidària nascuda a Espanya. Des de la seua creació el 2014, el projecte ha donat prop de 256.500 € que s’han destinat a la lluita contra el càncer de mama, concretament a les investigacions que duu a terme l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida.

Per celebrar la seua primera dècada, Mamapop va programar un concert el passat 16 de novembre a Tarragona i a Lleida ha previst tres passis: demà a les 18:00 i a les 22:00 h, i diumenge a les 18:00 h. A causa de l’èxit de la demanda, amb les entrades per a les tres cites esgotades, l’organització ha afegit un quart passi el 18 de gener a les 18:00 h. Les entrades es poden adquirir al web mamapop.cat per un preu de 30 euros.

La producció, dirigida per Josep Maria Bossa i Alfons Pérez, reunirà sobre l’escenari gairebé 50 artistes que interpretaran clàssics de bandes emblemàtiques de la moguda espanyola com Alaska i Dinarama, Homes G, Duncan Dhu, Mecano, i grups catalans com Els Pets, Sau o Sopa de Cabra. L’acompanyament musical anirà a càrrec de la Jove Orquestra de Ponent i l’Orquestra Simfònica del Conservatori L’Intèrpret.

Una dècada de solidaritat i compromís

Des dels seus inicis fa 10 anys, Mamapop s’ha consolidat com una de les principals iniciatives solidàries a Espanya en la lluita contra el càncer de mama. A través dels seus espectacles musicals i la generositat del públic, ha aconseguit recaptar una important suma de diners que s’ha destinat íntegrament a finançar projectes d’investigació pioners en aquest camp.

L’èxit i la continuïtat de Mamapop es deuen en gran part al compromís i la implicació de nombrosos artistes, músics i col·laboradors que, de forma desinteressada, han deixat el seu talent i el seu temps per fer possible aquesta iniciativa. També ha estat fonamental el suport del públic, que any rere any ha omplert els teatres i ha contribuït amb les seues donacions a impulsar la investigació contra el càncer de mama.

La investigació, clau en la lluita contra el càncer

Els fons recaptats per Mamapop han estat especialment valuosos per a l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, un centre de referència a Espanya en la investigació oncològica. Gràcies a aquestes aportacions, l’institut ha pogut desenvolupar projectes innovadors centrats en la detecció precoç, el diagnòstic i el tractament del càncer de mama, així com en la millora de la qualitat de vida de les pacients.

Entre els èxits més destacats d’aquests projectes es troba el desenvolupament de noves tècniques d’imatge per a la detecció primerenca de tumors, la identificació de biomarcadors que permeten personalitzar els tractaments i la posada en marxa de programes de suport psicològic i social per a les dones afectades per aquesta malaltia.

Un espectacle per a tots els públics

"Generación Movida" promet ser un espectacle vibrant i emotiu, que farà les delícies de diverses generacions d’espectadors. Amb un repertori que inclou alguns dels temes més emblemàtics de la música espanyola de les dècades dels 80 i 90, el xou oferirà un recorregut nostàlgic per una època daurada del pop i el rock al nostre país.

A més de la qualitat musical, l’espectacle comptarà amb una cuidada posada en escena i una producció audiovisual que transportarà al públic a l’efervescent atmosfera de la moguda. Tot això amb l’objectiu d’oferir una experiència única i memorable, alhora que es contribueix a una causa solidària de primer ordre.

Encara que les entrades per a les tres primeres funcions de "Generació Moguda" a Lleida ja estan esgotades, encara és possible col·laborar amb Mamapop i donar suport a la investigació contra el càncer de mama. La forma més directa és adquirint entrades per al quart passi, previst per al 18 de gener, a través del web oficial de l’esdeveniment (mamapop.cat).