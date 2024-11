Detectats 11 casos de 'síndrome de l’home llop' en lactants els cuidadors dels quals utilitzaven medicació contra la calvície

Publicat per Europa Press Verificat per Creat: Actualitzat:

El Centre de Farmacovigilancia de Navarra a Espanya ha identificat 11 casos preocupants d’hipertricosi, també coneguda com l’estrany "síndrome de l’home llop", en nadons lactants els cuidadors dels quals estaven utilitzant medicaments per tractar l’alopècia. Aquesta troballa ha generat gran preocupació entre els professionals mèdics i les famílies afectades.

La hipertricosi es caracteritza pel creixement anormal i excessiu de borrissol corporal en àrees diferents al cuir cabellut, incloent el desenvolupament de borrissol facial en dones. Els casos detectats a Navarra i altres regions d’Espanya han estat vinculats a l’ús de minoxidil tòpic al 5% per part dels pares o cuidadors dels nadons afectats.

Detalls dels casos reportats

El Centre de Farmacovigilància de Navarra va tenir coneixement en abril de 2023 d’un cas local on un nadó lactant va desenvolupar gradualment un augment de borrissol a l’esquena, cames i cuixes durant un període de dos mesos. Després de descartar altres patologies o medicaments que poguessin explicar aquest creixement anormal, es va descobrir que el pare del nadó utilitzava minoxidil tòpic per tractar la seua alopècia androgènica i havia estat cuidant el seu fill durant un permís laboral d’un mes.

A més d’aquest cas inicial, es va realitzar una revisió exhaustiva a la base de dades del Sistema Espanyol de Farmacovigilància (FEDRA), on es van trobar sis casos addicionals amb característiques similars. Tots involucraven nadons lactants els cuidadors dels quals estaven utilitzant minoxidil tòpic per combatre la caiguda del cabell. La recerca es va ampliar a la base de dades europea Eudravigilance, revelant tres casos més, i una revisió de la literatura va aportar un cas addicional.

Hipòtesi i advertències del Centre de Farmacovigilància

Els experts del Centre de Farmacovigilància de Navarra sospiten que existeix una transferència de minoxidil dels adults que utilitzen aquest medicament tòpic als nadons sota la seua cura. Es creu que el fàrmac es transfereix i absorbeix a través de la pell o per via oral a causa del "rellepo", la qual cosa provoca un efecte sistèmic en els nens.

La pell dels nadons és més permeable a causa de la seua menor espessor de l’estrat corni i a la seua proporció de superfície corporal més gran en relació amb el seu pes. Això els fa més susceptibles a absorbir sistèmicament els medicaments aplicats per via tòpica.

El Centre adverteix que l’aparició d’hipertricosi generalitzada en lactants per exposició accidental a minoxidil és greu, ja que exposa un medicament a una persona vulnerable que no és el pacient previst i en qui l’esmentat fàrmac no està indicat. A més, l’aparició d’aquesta síndrome en nens pot ser alarmant i comportar nombroses proves mèdiques per descartar problemes endocrins, generant gran estrès en les famílies afectades.

Recomanacions i accions regulatòries

Després de la validació unànime del senyal per part del Comitè Tècnic del SEFV-H i la seua confirmació a la Unió Europea el juny de 2023, el Comitè per a l’Avaluació de Riscos a Farmacovigilància europeu (PRAC) va emetre en juny de 2024 la recomanació d’incloure una advertència a la fitxa tècnica i prospecte sobre aquests casos d’hipertricosi en lactants després del contacte de la pell amb les zones d’aplicació de minoxidil en cuidadors que utilitzaven aquest medicament tòpic.

S’espera que aquesta mesura regulatòria ajudi a prevenir futurs casos i a conscienciar tant els professionals de la salut com els pares i cuidadors sobre els riscos potencials associats a l’ús de minoxidil tòpic en l’entorn familiar.