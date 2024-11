El tema nadalenc del Grup SEGRE, 'Nadal x tu', ja sona

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La xaranga La Follia va estrenar ahir davant d’un nombrós públic la cançó nadalenca d’aquest any del Grup SEGRE, Nadal x tu, durant l’encesa de l’enllumenat festiu a la plaça Ricard Viñes de Lleida. Es tracta de la primera cançó pròpia de la banda, que incorpora com a novetat un vocalista en la seua posada en escena. La lletra vol “homenatjar les persones que ja no estan entre nosaltres”, tal com van explicar els membres de la xaranga en la seua actuació, que va ser retransmesa en directe per Lleida Televisió. La Follia ha previst concerts a Cervera, Tàrrega i Balaguer (7, 14 i 21 de desembre respectivament) per presentar el tema, i el videoclip s’estrenarà a Lleida Televisió a mitjans de desembre.