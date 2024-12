Ple en els deu anys de Mamapop

Després d’una dècada farcida de música i solidaritat, per a molts lleidatans, assistir al concert Mamapop s’ha convertit en tota una tradició per aquestes dates. És el cas de la Carme, que des de la tercera edició d’aquesta iniciativa benèfica compra la seua entrada religiosament tots els anys. Assegura que no se’n perd ni una perquè és un espectacle “protagonitzat per artistes de Lleida i de la resta de la província que ho fan genial”. Concretament, el concert celebrat ahir al teatre de la Llotja de Lleida –en dos sessions que van esgotar entrades– va reunir gairebé 50 artistes, que van interpretar èxits del pop-rock dels anys 80 i 90. Sota el títol Generación Movida, la producció va recopilar clàssics de bandes com Alaska y Dinarama, Hombres G, Duncan Dhu, Mecano, Els Pets, Sau o Sopa de Cabra. “L’espectacle està sempre molt ben treballat i la posada en escena ens sembla molt professional, es nota la dedicació que hi ha darrere”, van assenyalar l’Andrés i el Miquel, de Fraga i Lleida, respectivament. A part d’apreciar el vessant artístic del Mamapop, ambdós van coincidir que “és un projecte que consciencia molt la ciutadania i fins i tot hi ha gent que ve per recordar aquelles persones que ja no estan entre nosaltres a causa de la malaltia”.

Des de la seua creació el 2014, aquesta iniciativa nascuda a Lleida ha donat prop de 256.500 € que s’han destinat a la lluita contra el càncer de mama, principalment, a les investigacions que condueix l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida. D’altra banda, els beneficis del concert programat el passat 16 de novembre a Tarragona es destinaran a l’Institut Pere Virgili, que aquest any posarà en marxa una beca predoctoral gràcies al Mamapop. “Ens sembla una causa molt important i el fet que es faci aquí, a Lleida, és una cosa que hem de valorar, aprofitar i potenciar”, van explicar l’Eulàlia i la seua filla, l’Ares. L’any passat va ser la primera vegada que van viure l’experiència i “ens va encantar”, van afirmar. Tant, que “en la nostra empresa donem suport al projecte mitjançant una aportació solidària”. Aquesta tarda, la Llotja acollirà una tercera sessió de l’espectacle i, a causa de l’elevada demanda, l’organització n’ha previst una quarta el 18 de gener. Les entrades estan disponibles a mamapop.cat per 30 €.