Catalunya viu el cinquè novembre més càlid de les darreres dècades

El novembre d'enguany ha estat el cinquè més calorós de les darreres dècades, per darrere dels registrats els anys 2023, 2022, 2011 i 2006. N'ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) que ha indicat que a 17 de les 115 estacions de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) situades a la Catalunya Central i al Prepirineu s'han registrat les temperatures més elevades dels darrers vint anys. Paral·lelament, ha estat un més extremament plujós en algunes zones del país, com el Montsià, i plujós a la meitat sud del litoral i prelitoral i a l'Empordà. Per contra, ha estat molt sec al Pirineu i el Prepirineu central. Tot plegat en un novembre també marcat pel pas de la dana i per les seves conseqüències.

El Meteocat ha informat que aquestes elevades temperatures han estat provocades per la massa d’aire suau provinent del Mediterrani que ha afectat Catalunya i per l’abundant nuvolositat que ha impedit el refredament nocturn. Així, la temperatura mínima diària ha quedat per sobre dels 10 °C a l’interior i dels 15 °C prop de la costa.

El pas de la dana i el seu impacte

A banda, el mes s’ha caracteritzat per una variabilitat de la circulació atmosfèrica bastant marcada. Entre l’1 i el 8 de novembre un episodi de precipitació va afectar Catalunya provocat per una dana que va ser absorbida per un solc a partir del dia 3. Aquest fet va implicar diferències importants en la distribució de la pluja.

Entre els dies 1 i 4 de novembre es van produir aiguats importants al centre i sud del litoral, amb prop de 100 mm a punts del Garraf el dia 3, més de 100 mm a punts del Camp de Tarragona la nit del 3 al 4 i novament més de 100 mm al delta del Llobregat el dia 3 al matí.

Destaquen els 148,8 mm que van caure a Viladecans (el Baix Llobregat); els 116,0 mm a Verges (l’Alt Empordà); 102,3 a Sitges (el Garraf); i 100,6 mm a la Tallada d’Empordà (el Baix Empordà).

Els dies 5 i 6 de novembre van descarregar xàfecs i tempestes de tarda, sobretot a l’interior i al nord-est, amb més de 50 mm en alguns punts de la Catalunya Central i del prelitoral. La nit del dia 7 al 8 de novembre hi va haver tempestes a la Costa Brava que van deixar més de 100 mm al cap de Creus i a punts del Baix Empordà.

La pluja va ser intensa en diversos moments, sobretot a punts del litoral i prelitoral, amb acumulacions superiors a 100 mm en 24 hores. Cal destacar els 131,1 mm a Viladecans (el Baix Llobregat) del dia 4, dels quals 42,6 mm en 30 minuts i 2,3 mm en 1 minut.

Aquestes precipitacions van anar acompanyades de tempesta a molts sectors de Catalunya, sobretot prop de la costa. Entre els dies 3 i 8 de novembre la Xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques (XDDE) va detectar 2.046 llamps. També es van donar fenòmens meteorològics violents com el tornado que el 4 de novembre va provocar danys al Pont d’Armentera (l’Alt Camp).

Posteriorment, el 12 i 13 de novembre, una pertorbació retrògrada procedent del continent europeu va deixar acumulacions de precipitació importants al litoral i prelitoral sud. Es van superar els 20 mm al sud del litoral i amb màxims de més de 100 mm al sud del Montsià. Les acumulacions més importants van ser els 131,2 mm a Ulldecona, els 102,6 mm d’Alcanar i els 94,4 mm de Mas de Barberans.

La circulació general es va fer més zonal a partir del 14 amb un flux de l’oest al nord-oest intens. Aquest fet va afavorir el pas de sistemes frontals entre els dies 18 i 24 de novembre, amb acumulacions de precipitació més modestes que els altres dos episodis del mes i va afectar bàsicament el Pirineu. Les més importants al llarg d’aquest període van ser els 47,3 mm a Certascan (2.400 m), al Pallars Sobirà, i els 45,9 mm al Lac Redon (2.247 m), a la Val d’Aran.

Novembre extremament plujós al Montsià

El mes ha estat extremament plujós al Montsià i plujós a la meitat sud del litoral i prelitoral i a punts de l’Empordà. Aquesta anomalia de la precipitació ha estat causada per una circulació atmosfèrica molt alterada, amb pertorbacions de caràcter diferent, dana retrògrada i frontal, i acumulacions importants al litoral, a conseqüència del flux procedent de la Mediterrània durant la primera quinzena del mes. En canvi, aquesta situació ha provocat un dèficit de pluja al Pirineu i Prepirineu central. Entre les precipitacions destacades hi ha les registrades a l’estació d’Alcanar, on van recollir-se 261,8 mm; la d’Ulldecona, amb 255,3; la de Mas de Barberans, 240,0, la dels Alfacs, 228,0