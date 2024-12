Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Un recent estudi dut a terme per investigadors de la prestigiosa Universitat de Califòrnia a San Francisco (UCSF), Estats Units, ha donat llum sobre els múltiples beneficis que comporta beure una quantitat adequada d’aigua per a la salut. L’anàlisi, publicat a la revista científica JAMA Network Open, és el primer en realitzar una avaluació sistemàtica de les proves disponibles sobre aquest tema.

Segons el doctor Benjamin Breyer, autor principal i corresponent de l’estudi, i director del Departament d’Urologia de l’UCSF, malgrat que les recomanacions de salut pública solen suggerir el consum de vuit vasos d’aigua al dia, fins ara les evidències no eren del tot clares i els beneficis no estaven ben establerts. Per això, l’equip d’investigadors va decidir examinar més de prop aquesta qüestió.

Beneficis significatius en àrees específiques

Després d’analitzar 18 assajos controlats aleatoritzats, els científics van trobar les proves més sòlides a favor de beure aigua per prevenir els càlculs renals i per ajudar les persones a perdre pes. En concret, l’estudi va revelar que consumir vuit vasos d’aigua al dia disminuïa significativament la probabilitat de tenir un altre càlcul renal.

Així mateix, diversos estudis van descobrir que beure uns sis vasos d’aigua al dia ajudava els adults a perdre pes. Tanmateix, un estudi que va incloure adolescents no va trobar cap efecte en beure alguna cosa més de vuit vasos d’aigua diaris. Malgrat això, els autors assenyalen que animar la gent a beure aigua abans dels àpats podria ser una intervenció senzilla i econòmica amb enormes beneficis, considerant la creixent prevalença de l’obesitat.

Altres beneficis potencials

A més de la prevenció de càlculs renals i la pèrdua de pes, altres estudis van indicar que l’aigua pot ajudar a prevenir les migranyes, controlar la diabetis i la tensió arterial baixa, i prevenir les infeccions urinàries. Els adults amb mals de cap recurrents també es van sentir millor després de tres mesos de beure més aigua.

D’altra banda, beure uns quatre vasos més d’aigua al dia va ajudar els pacients diabètics els nivells de glucosa del qual en sang eren elevats. En el cas de les dones amb infeccions urinàries recurrents, beure sis vasos més d’aigua al dia va reduir el nombre d’infeccions i va augmentar el temps entre elles. Així mateix, beure més aigua va ajudar els adults joves amb pressió arterial baixa.

Importància de la hidratació adequada

El doctor Breyer, que també és membre del Departament d’Epidemiologia i Bioestadística de l’UCSF, recalca la importància de mantenir una hidratació adequada, especialment en persones amb antecedents de càlculs renals o infeccions urinàries. No obstant, adverteix que algú que pateixi miccions freqüents en ocasions pot beneficiar-se de beure menys aigua.

En definitiva, aquest estudi pioner ha demostrat que un consum adequat d’aigua pot tenir un impacte positiu en diverses afeccions de salut. Si bé no existeix un enfocament únic per al consum d’aigua, les troballes suggereixen que promoure la hidratació podria ser una intervenció senzilla i eficaç per millorar la salut pública a Espanya i a tot el món.

La hidratació adequada és essencial per mantenir un bon estat de salut. El cos humà està compost en gran part per aigua, i aquesta exerceix un paper fonamental en nombrosos processos fisiològics. La deshidratació, al contrari, pot tenir conseqüències negatives per a la salut.