La 'catedral' de pedra seca d'Aitona: una de les construccions més singulars a Catalunya

L’ajuntament d’Aitona, al Baix Segre, va donar a conèixer aquest diumenge al matí una de les construccions més singulars a Catalunya del patrimoni arquitectònic construït amb la tècnica de la pedra seca, el Mas Llauradó, la masia popular amb coberta de volta de canó més gran del país. L’acte, organitzat en el marc de la Setmana de la Pedra Seca 2024 (vegeu el desglossament), va suscitar l’atenció de veïns i visitants, prop d’un centenar de persones, que van poder conèixer de prop aquest tresor arquitectònic i cultural del municipi.

El Mas Llauradó, conegut com la “catedral dels masos de volta”, va ser construït entre 1860 i 1870 a la Vall de Carratalà. Amb una superfície de 200 metres quadrats i una coberta de volta de canó, aquesta imponent construcció combina funcionalitat i habilitat arquitectònica, amb usos històrics, des de refugi per a persones i animals fins a magatzem agrícola, passant per una era a la part superior que s’utilitzava per a tasques com el procés de batre el blat.

Prop d’un centenar de persones van participar ahir en la visita guiada al Mas Llauradó d’Aitona. - MAGDALENA ALTISENT

Durant la visita, els assistents van poder conèixer de la mà d’experts el procés de construcció del mas, realitzat amb les tècniques tradicionals de pedra seca, reconegudes des del 2018 com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la Unesco.

El regidor de Patrimoni d’Aitona, Eusebi Valera, va destacar la rellevància d’aquest tipus d’iniciatives per preservar el llegat històric del municipi: “El Mas Llauradó és un símbol de la nostra identitat i del treball dels nostres avantpassats. Aquesta visita posa en relleu la importància de protegir el nostre patrimoni i compartir-lo amb les generacions futures.” Valera també va expressar l’agraïment a Ramon Teixidó, propietari de l’edifici, i a Andreu Viladegut, que en gestiona la conservació: “Sense la seua col·laboració i compromís no seria possible mantenir viva aquesta part tan valuosa de la nostra història.”