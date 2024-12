El Banc de Sang necessita 20.000 donacions abans de Nadal

Publicat per acn/REdacció

Verificat per Creat: Actualitzat:

El Banc de Sang i Teixits ha fet una crida urgent a la ciutadania perquè s'animi a donar sang durant les festes de Nadal. Segons les seves estimacions, en aquesta època de l'any les reserves de sang baixen un 20% a causa del canvi d'hàbits de la població durant els períodes festius com el pont de desembre o les festes nadalenques.

A més, des de l'entitat han apuntat que gairebé 6.000 pacients necessitaran sang des d'ara i fins als dies festius de Nadal. Per aquest motiu, han impulsat la campanya "Fem de la donació, una nova tradició" amb l'objectiu d'animar als ciutadans a incorporar el gest de donar sang a les tradicions nadalenques i així poder arribar a les 20.000 donacions necessàries per cobrir les necessitats d'aquests pacients.

La importància de la donació de sang

La donació de sang és un acte altruista i solidari que permet salvar vides. Cada donació pot ajudar a tres pacients diferents, ja que la sang es fracciona en diversos components (glòbuls vermells, plaquetes i plasma) que es poden transfondre per separat segons les necessitats de cada pacient.

A Catalunya, cada dia calen 1.000 donacions de sang per atendre les necessitats dels malalts dels hospitals catalans. Les donacions regulars són fonamentals per mantenir les reserves i poder fer front a situacions d'emergència o períodes de més demanda, com el Nadal.

Com donar sang

Per donar sang cal tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 kg i gaudir de bona salut. El procés de donació és senzill, ràpid i segur, i no comporta cap risc per al donant. Abans de la donació, es fa una entrevista mèdica i un control analític per garantir la seguretat del donant i del receptor.

Si es compleixen els requisits, es pot donar sang cada 2 mesos els homes i cada 3 mesos les dones, amb un màxim de 4 donacions l'any en el cas dels homes i 3 en el de les dones. Una sola donació pot salvar tres vides.

Si vols saber més sobre la donació de sang o trobar el punt de donació més proper, pots consultar el web del Banc de Sang i Teixits o trucar al telèfon gratuït 900 510 510.



​