El cost de criar un fill a Espanya es dispara un 13% el 2024 segons Save The Children

Criar un fill a Espanya costa de mitjana 758 euros al mes el 2024, la qual cosa suposa un augment del 13% respecte a 2022 i del 29% davant de 2018, d’acord amb l’estudi "El Cost de la Criança a Espanya 2024" elaborat per Save the Children.

L’informe, publicat aquest dimarts, assenyala que aquest increment es deu principalment a l’impacte de la inflació. Les despeses que més s’han disparat des de 2022 són els relacionats amb subministraments de l’habitatge (63%) i alimentació (26%). A més, les famílies amb menors es veuen especialment afectades per l’evolució dels preus, amb una "inflació específica de la criança" que supera entre un 37% i un 51% a la inflació general.

"La criança representa una càrrega econòmica considerable per a les famílies, especialment en l’adolescència, i s’ha convertit en un factor de risc significatiu de pobresa", assegura Andrés Conde, director general de Save the Children. Segons l’estudi, el 43% dels menors espanyols viuen en cases amb "serioses dificultats" per plantar cara a despeses imprevistes, 4 punts percentuals més que el 2022.

Taxa de pobresa infantil en augment

Mentre que la taxa de pobresa relativa de la població general s’ha mantingut estable l’últim any (del 20,8% al 20,2%), entre la població infantil i juvenil ha ascendit del 27,8% al 28,9%. A més, Save The Children alerta que la meitat de les 530.000 cases monoparentals estan en risc de pobresa.

El cost de la criança segons l’edat

L’estudi revela que el cost de criar un nen varia significativament segons l’etapa:

De 0 a 3 anys: 609 €/mes (conciliació, habitatge i alimentació)

(conciliació, habitatge i alimentació) De 4 a 6 anys: 692 €/mes

De 7 a 12 anys: 812 €/mes (màxim, per adaptacions en espai i més consum d’aliments)

(màxim, per adaptacions en espai i més consum d’aliments) De 13 a 17 anys: 807 €/mes (despeses en lleure i tecnologia)

Propostes de Save the Children

L’ONG fa una crida per reforçar les polítiques públiques de suport a la criança, com la implementació d’una prestació universal per fill a càrrec. També proposa redissenyar i revalorar el Complement d’Ajuda per a la Infància (CAPI) i crear un índex de preus de la criança que garanteixi una compensació suficient pels sobrecostos.

"Els pròxims Pressupostos Generals de l’Estat són una oportunitat per començar a avançar en la creació d’aquesta prestació, que té amb un alt grau de consens entre les forces polítiques," recalca Andrés Conde.