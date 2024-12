Els camioners ho tenen clar: aquests són els millors restaurants de carretera de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Es diu que si un restaurant de carretera és ple de camions, és garantia de bon menjar. Aquesta creença popular té la seua base en l’experiència dels transportistes, els qui coneixen al detall les millors parades per descansar i disfrutar d’un bon àpat durant les seues rutes.

Si estàs aprofitant aquest pont de desembre i et trobes a la carretera, no hi ha temps que perdre en elegir on menjar. La clau està en seguir les recomanacions dels qui millor coneixen el camí. En carreteres com l’A-1, que connecta Madrid i Burgos, trobar serveis durant la nit pot ser complicat, però hi ha guies que faciliten aquesta tasca.

La guia "El camionero recomienda" reuneix els millors restaurants de carretera de tot Espanya, seleccionats per professionals del transport. Encara que va ser creada pensant a facilitar el descans i l’alimentació dels camioners, també és ideal per a qualsevol viatger que busqui menjar bé i sense riscos.

El mapa, que ha estat creat a través de Google Maps, permet fer zoom en cadascuna de les comunitats autònomes i consultar els establiments de carretera més freqüentats per camioners, segons Wtransnet. Per exemple, hi ha diverses opcions en l’AP-2, l’autopista que uneix Saragossa amb Barcelona i Tarragona i que fa poc ha passat a ser gratuïta per la liberalització de peatge. En aquesta via apareixen locals com el restaurant Nou Urbisol, a Castellolí (Barcelona) o la braseria Bargues (Cervera). Pel que es refereix a Lleida, també ressenya Cal Valeri a Alpicat o La Ballena a La Seu d’Urgell.

Calç Valeri , un racó acollidor a Alpicat

Situat en la C/ Enric Granados, 102 d’Alpicat, Cal Valeri és conegut per la seua excel·lent relació qualitat-preu. Aquest restaurant obre de dilluns dissabte amb horari partit, de 8:00 a 16:00h i de 18:30 a 1:00h, romanent tancat els diumenges. El seu menú diari, a 11 euros, i la carta, amb plats des de 10 euros, ofereixen menjar tradicional en un ambient acollidor.

Brasería Bargues : qualitat i servei 24 hores a Cervera



Per als quals busquen una opció oberta les 24 hores, Brasería Bargues, ubicada en la Ctra. N-II, km. 518, a Cervera, és l’elecció perfecta. Aquest restaurant-brasería és conegut pels seus menús econòmics:

Menú diari per 9,50 euros.

Menú especial per a camioners des de 7,50 euros.

Menú de cap de setmana a 12 euros.

Amb una àmplia oferta i un ambient adaptat als viatgers, és un lloc estratègic per als qui recorren la N-II.

La Ballena, un clàssic a La Seu d’Urgell



En el Barri de Sant Pere, 15 de La Seu d’Urgell, es troba La Ballena, un restaurant ideal tant per a dinars laborals com per a sopars de cap de setmana. El seu horari varia segons el dia:

Dilluns a dimecres: 9:00 a 18:00h.

Caps de setmana: 8:30 a 1:00h.

Ofereixen menús a preus competitius: 9,50 euros entre setmana i 12 euros els caps de setmana.

Aquests restaurants són opcions ideals per als qui busquen qualitat, comoditat i preus raonables mentre gaudeixen d’un alt en el camí a Lleida.