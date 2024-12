Una doctora de Coll de Nargó, Jornet i UP, Creu de Sant Jordi

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els lleidatans Maria Antònia Peralba, que va exercir com a doctora a Coll de Nargó, i Kilian Jornet, atleta de Montellà i Martinet, així com el sindicat Unió de Pagesos rebran la Creu de Sant Jordi 2024. En total, la Generalitat de Catalunya ha seleccionat vint personalitats del món de la cultura, la ciència i l’esport catalans, i deu entitats del país que, pels seus mèrits, han prestat serveis destacats al territori. El llistat complet de guardonats es va publicar ahir, després que el Govern donés el vistiplau a la llista proposada per la consellera de Cultura, Sònia Hernández.

En concret, la Generalitat apunta que Peralba rebrà la Creu “per la seua rellevant professionalitat i empenta, que l’han portat a posar sempre en relleu la sanitat al món rural, gràcies al seu treball durant 40 anys com a metge d’atenció primària, 35 a Coll de Nargó”. Per la seua banda, l’elecció de Jornet és per “la seua brillant carrera esportiva fortament vinculada, com la seua vida, al món de la muntanya”.

Segons el Govern, l’elecció respecta la paritat de gènere i reflecteix varietat de camps i sectors

En el cas d’Unió de Pagesos, que aquest any ha celebrat 50 anys des de la seua fundació, el Govern ressalta “el seu gran treball en la promoció i la defensa de l’agricultura i el món rural”, apunta l’executiu. “És una satisfacció que es reconegui el treball de la pagesia i les aportacions d’UP”, va celebrar ahir el coordinador nacional del sindicat agrari, Joan Caball.

Entre la resta de premiats, destaquen la futbolista Aitana Bonmatí, el polític i filòleg Josep-Lluís Carod-Rovira, el rumber Joan Ximénez (El Petitet) –que va morir l’octubre passat–, la plataforma audiovisual Filmin o l’Associació Softcatalà, que fomenta l’ús del català en les noves tecnologies.

Segons el Govern, l’elecció de personalitats respecta la paritat de gènere, alhora que “reflecteix la diversitat de camps en els quals treballen les persones i entitats distingides, així com la representació territorial”.